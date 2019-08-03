Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики. В связи с этим постпреду страны при ООН Самуэлю Монкаде поручено сообщить Совету безопасности о "незаконной и преступной угрозе" президента США ввести морскую блокаду.

"Готовьтесь к битве, если хотите изолировать Венесуэлу", - подчеркнул Мадуро, выступая в эфире государственного телевидения, пишет РИА Новости.

Напомним, в четверг глава Белого дома Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения "блокады или изоляции" в отношении официального Каракаса, сообщил, что рассматривает данный вариант.

Ранее в отношении Венесуэлы был введен ряд экономических санкций. А в пятницу под очередные санкции США попали командующий полицейским спецназом Венесуэлы и руководитель главного управления военной контрразведки, которых обвинили в причастности к нарушениям прав человека.