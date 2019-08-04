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Рубрика: Власть

Американский минфин рассказал о применении новых санкций против РФ

Министерство финансов США опубликовало директиву, разъясняющую, как будет применяться новый пакет антироссийских санкций. Второй пакет экономических ограничений не распространяется на государственные компании.

Так, меры затрагивают министерства, агентства и "суверенный фонд", включая Центробанк России. В директиве поясняется, что ограничительные меры также не распространяются на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Новые ограничения США в отношении России вводятся в связи с "делом Скрипалей". Частично они распространяются на российский госдолг - американским банкам запрещается участвовать в первичной продаже российских евробондов, а также выдавать российскому правительству кредиты, номинированные не в рублях. Новые санкции также подразумевают, что США будут препятствовать предоставлению России любых займов и в целом финансовой помощи со стороны международных институтов, таких, например, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Кроме того, новые ограничительные меры призваны усложнить доступ России к американским товарам и технологиям. Анонсированные США санкции вступят в силу 19 августа и будут действовать минимум год.

В российской дипломатической миссии в США ранее отметили, что Соединенные Штаты взяли на себя функции "суперполицейского" и верховного арбитра, которому "дано право" назначать виновных и применять по отношению к ним репрессивные меры. Посольство подчеркивает, что любые попытки запугать Россию санкциями тщетны и не принесут дивидендов.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Санкции и антисанкции
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