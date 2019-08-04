NYT сообщила о поставках иранской нефти вопреки санкциям

Издание The New York Times отследило передвижения 70 танкеров, принадлежащих Ирану, через сервисы MarineTraffic и Refinitiv, а также при помощи спутниковых снимков компании Planet Labs. Из них 12, согласно расследованию газеты, продолжают поставки нефти, несмотря на действующие американские санкции.

Со второго мая шесть судов заходили в китайские порты, а еще столько же проходили через Суэцкий канал, и предположительно, могли доставлять топливо в Турцию или Сирию. Причем, по версии издания, поставки нефти превышают известные ранее объемы. Страны, куда доставлялось "черное золото", брали на себя риск попасть под санкции США. Между тем покупка и перевозка иранской нефти не являются незаконными с точки зрения других государств.

Напомним, президент США Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении жестких экономических санкций в отношении ИРИ. Вашингтон пригрозил вводить рестрикции против стран, импортирующих иранскую нефть и таким образом добиться снижения экспорта углеводородов из Исламской Республики "до нуля".