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04.08.2019 19:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Парни не плачут

Текст: Александр Алексеев
Этот фестиваль притягателен и тем, что каждый год здесь многое внове: артисты, сцены, музыкальные конкурсы, городские спортивные и интеллектуальные развлечения для зрителей.
"Пикник "Афиши" подтвердил репутацию самого разножанрового музыкального фестиваля страны. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС "Пикник "Афиши" подтвердил репутацию самого разножанрового музыкального фестиваля страны. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
"Пикник "Афиши" подтвердил репутацию самого разножанрового музыкального фестиваля страны. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Вряд ли какой другой российский или европейский open air может похвастаться таким умением всякий раз быть столь креативным, непредсказуемым, неизменно актуальным. Причем за 15 лет существования "Пикника" дважды здесь выступали только "Земфира, "Мумий тролль". А рэпер Смоки Мо и экспериментальный питерский проект "СПБЧ", увлекающийся то гитарным роком, то мозаично-пестрой, чуть анимационной электроникой, во второй раз были приглашены только в этом году.

Фото: AP Photo
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Но главными хедлайнерами "Пикника "Афиши", традиционно проходящего на берегу Москва-реки в музее-усадьбе "Коломенское", стали легендарные английские рокеры The Cure, молодые кудесники нового британского блюза и гаражного рока Royal Blood и впервые появившаяся на фестивале исключительно рэперская сцена Gazgolder Live, куратором которой стал владелец лейбла "Газгольдер" Баста (сам, конечно, тоже вышел на сцену). А "Пикник "Афиши" снова подтвердил свою репутацию самого разножанрового музыкального фестиваля страны.

Очевидно, что не меньшее влияние на программу фестиваля, уже не музыкальную, оказала и погода: дождь, как часто случается этим летом, начинался три раза и не унимался подолгу. Может и поэтому на полянах и холмах "Коломенского" в этот раз обошлись без уличных театров и выставки инновационных работ на свежем воздухе. Не было водных развлечений и аттракционов. Зато появились уроки танцев, несколько конкурсов по брейк-дансу и соревнования по музыкальной импровизации, очень согревающие в такую ветряную и дождливую погоду. Спортивные развлечения ограничились бросанием серсо и напольным крокетом, а эпизодически, пока погода была летная для воланов, бадминтоном. Хотя прежде здесь появлялись и небольшие площадки для бросания шайбы в хоккейные ворота, а инструкторы учили стрит-баскету и городкам, тоже городским развлечениям. Ведь "Пикник "Афиши" - в этом тоже его отличие от большинства других летних фестивалей - это не только музыка, это еще и способ найти для себя новые интересные городские развлечения, чтобы использовать потом для себя их навыки и в дальнейшем.

Фото: Сергей Михеев
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Среди таких урбанистических премьер в этом году были четыре - роллердром, турнир по армрестлингу, курсы по скалолазанию и метание мягких игрушек-колобков из большой и безопасной пращи. Ну а те, кто научился здесь рисовать, уже сами принесли мольберты и помогали осваивать это искусство новичкам. Прошел в этом году и показ интересных коротких фильмов, как правило, остроумных, не дольше чем на две минуты. Ну а те, кто выходил из зала, могли тут же принять участие в конкурсе сценариев.

Впервые - тут уж будем надеяться, погода ни при чем - уделили столь большое внимание и книгам. Павильон портала "ЛитРес" был расположен очень удобно. Но, увы, самым посещаемым пока так и не стал. Может от того, что здесь только продавали электронные книги: можно было купить две и получить скидку. Но если бы еще и организовали регулярные встречи с писателями и поэтами, провели интересные конкурсы на знание современной или классической литературы, пользы было бы, наверняка, еще больше. Такой вот совет-напутствие на будущее. Зато очень большой популярностью пользовались Музей советских игровых автоматов и в то же время компьютерные игры, выведенные на большие экраны. Чтобы поучаствовать, выстраивались большие очереди. Да и желающих поболеть за игроков нашлось немало.

Впервые на фестивале представили так много и транспортной техники. Одна из престижных автомобильных марок показывала новые модели, а уже в салонах автомобилей можно было проверить свои знания ПДД, задать вопросы инструкторам по правилам вождения и обслуживания авто. Не менее интересно было посмотреть и на новый поезд "Иволга".

Фото: Скриншот с видео
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Здорово и то, что впервые с этого года построили уже шесть сцен. Последней добавилась организованная телеканалом "ТНТ" (она была и в прошлом году). Здесь можно было показать свои умения в стендап-шоу, таланты в импровизации, встретиться с уже известными стендаперами. А меньше всего зрителей оказалось около двух других - "ИМИ. Новая музыка" и Selector Live Showcase; в лучшие часы - не больше 150. Зато желающих послушать рэп на Gazgolder Live оказалось очень много. Некоторые исполнители даже спускались в зал и читали свои треки оттуда. При этом никто никого не обидел, не помял, не оскорбил. На этом дружелюбном фестивале и публика всегда дружелюбная!

Но все равно больше всего зрителей снова пришли слушать рок. Во время сета группы The Cure на поляне и холмах возле главной сцены уже яблоку негде было упасть. Роберт Смит и его коллеги исполнили и Fascination Street, и In Between Days, сделав главный акцент на альбом 1989 года Disintegration. Многие треки впечатлили новыми развернутыми гитарными соло, а басист Саймон Гэллоп пробежал сцену вдоль и поперек раз сто. В коде была уже песня Boys Don" Cry ("Парни не плачут") - правильно, так и надо жить. Спасибо, что напомнили!

Ну а затем будто в подтверждение этой мысли в завершении фестиваля грянул праздничный салют.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым РГ-Фото
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