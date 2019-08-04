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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Организаторам незаконных митингов в Москве требовалось втянуть участников в беспорядки

Текст: Анна Полтавцева
Организаторам незаконных митингов в Москве требовалось втянуть их участников в беспорядки. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1", подводя итоги так называемых "прогулок", прошедших по инициативе незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки, - сказал глава города. - Многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают". И заключил: "Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей".

Фото: Александр Корольков/РГ
У задержанных участников незаконного митинга нашли травматическое оружие

Напомним, столичные власти заранее предупредили москвичей о том, что акция 3 августа несогласованная и ее участникам, а также организаторам, придется отвечать по закону. Благодаря этому на нее вышли примерно 1,5 тысячи человек, что вдвое с лишним меньше чем было на улицах города 27 июля. Задержано, по данным пресс- службы ГУ МВД Москвы, около 600 человек.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда. Всего были задержаны более 1 тыс. участников этой акции, 88 из них отправлены под административный арест.

Видео: "бригадиры" знали, куда вести москвичей на "прогулку"
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