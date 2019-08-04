Дзюба спас "Зенит" от поражения в матче против "Краснодара"

Поединок между этими командами с нетерпением ждали болельщики в обоих городах. Ведь "Краснодар" в нынешнем сезоне должен стать одним из главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионский титул.

Питерцы включили в заявку на игру только недавно приобретенного в "Барселоне" за 40 млн евро Малкома. Правда, бразилец начинал встречу на скамейке запасных. "Краснодар" с первых минут бросил в бой своего новобранца Реми Кабелла.

Первый тайм не подарил многочисленным зрителям голов. Зато во втором "Зенит" был в шаге от провала. После не самого опасного навеса Ари на 80-й минуте встречи Дуглас Сантос головой отправил мяч в сетку собственных ворот. При этом голкипер "Зенита" Андрей Лунев в очередной раз сыграл не слишком уверенно на выходе.

"Зенит" бросился отыгрываться и смог уйти от поражения. Сердар Азмун нашел пасом Артема Дзюбу, который сумел переиграть Матвея Сафонова.

Малком вышел на замену на 72-й минуте, но результативными действиями отметиться не смог.

"Зенит" набрал 10 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. В активе "Краснодара" стало семь очков.