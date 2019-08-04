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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дзюба спас "Зенит" от поражения в матче против "Краснодара"

Текст: Максим Домчев
Фото: Анатолий Медведь (Санкт-Петербург)
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.

Поединок между этими командами с нетерпением ждали болельщики в обоих городах. Ведь "Краснодар" в нынешнем сезоне должен стать одним из главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионский титул.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Питерцы включили в заявку на игру только недавно приобретенного в "Барселоне" за 40 млн евро Малкома. Правда, бразилец начинал встречу на скамейке запасных. "Краснодар" с первых минут бросил в бой своего новобранца Реми Кабелла.

Первый тайм не подарил многочисленным зрителям голов. Зато во втором "Зенит" был в шаге от провала. После не самого опасного навеса Ари на 80-й минуте встречи Дуглас Сантос головой отправил мяч в сетку собственных ворот. При этом голкипер "Зенита" Андрей Лунев в очередной раз сыграл не слишком уверенно на выходе.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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"Зенит" бросился отыгрываться и смог уйти от поражения. Сердар Азмун нашел пасом Артема Дзюбу, который сумел переиграть Матвея Сафонова.

Малком вышел на замену на 72-й минуте, но результативными действиями отметиться не смог.

"Зенит" набрал 10 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. В активе "Краснодара" стало семь очков.

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