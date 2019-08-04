Советник Джонсона заявил, что парламент Британии не сможет остановить Brexit

Даже если новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получит вотум недоверия от парламента, он сможет вывести страну из Евросоюза до 31 октября, как это предусмотрено соглашением по Brexit. Об этом заявил советник премьера Доминик Каммингс, сообщает британское издание The Telegraph.

Несмотря на то, что Палата общин парламента Соединенного королевства может заявить о вынесении вотума недоверия Джонсону в сентябре после возвращения с летних каникул, это не изменит сроки Brexit, считает Каммингс. Дело в том, что если даже такой вотум будет объявлен и повлечет за собой досрочные выборы, у Джонсона есть возможность назначить их на даты после 31 октября.

Ранее лидер находящихся в оппозиции лейбористов Джереми Корбин уже заявлял, что вотум недоверия новому премьеру-консерватору может быть объявлен "тогда, когда это окажется уместным".

Министр по Brexit Великобритании Стивен Баркли также отметил в конце июля, что его страна выйдет из ЕС до 31 октября вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение или нет.