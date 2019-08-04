Уфологическая экспедиция на больших внедорожниках Chevrolet

Искать контакты с инопланетной цивилизацией - дело неблагодарное, окружающие отказывают верить в сверхъестественное, шутят за спиной и стараются побыстрее сбежать подальше от серьезных людей в стильных шапочках из фольги. Хорошо, что у автомобилей пока нет интеллекта и отказаться они не могут: взяв на тест Chevrolet Tahoe и Chevrolet Traverse, мы объехали тайные места под Челябинском в поисках правды.

Челябинская область - это такой русский народный штат Невада, регион тесно связан со всем непознанным, неопознанным и сверхсекретным. Именно тут, в 100 км от областной столицы, в 1957 году произошла катастрофа на химкомбинате "Маяк" - взрыв в емкости с радиоактивными отходами поднял в воздух миллионы кюри радиоактивных веществ и навсегда изменил экологическую обстановку на огромной территории.

Спустя 60 лет после челябинского Чернобыля соседний с площадкой город Озерск (Челябинск-40) все еще остается закрытым объектом, а зона заражения стала заповедником, куда простых людей не пускают. И если любопытного человека куда-то не пускают, ему всегда будет казаться, что от него скрывают что-то очень серьезное - например, что это был не простой техногенный взрыв.

И дальнейшая история края это только подтверждает. Смотрите: в 1990-х годах местная пьющая дама из городка Кыштым нашла в неустановленном месте тело неизвестного существа. Женщине пришлось тащить его в избу одной на хрупких плечах, поскольку ее сын отбывал заслуженное наказание за кражу в пельменной. Итак, она принесла существо домой, назвала Алешенькой и некоторое время пыталась кормить его с ложечки. Позже ее закономерно отправили в лечебницу, а гуманоид, согласно официальной версии из "Википедии", скоропостижно скончался и исчез. Куда исчез, никто так и не понял, но история кыштымского карлика продолжает жить в сердцах и народной памяти. Инопланетянин? Плод радиационного излучения? Он не пропал, его забрали для опытов? Чтобы расколоть этот ребус, нужно было снарядить экспедицию на место происшествия и все выяснить.

Итак, почему для экспедиции были выбраны Tahoe и Traverse - большой внедорожник и большой кроссовер? Во-первых, в каждом из них можно с комфортом разместить сразу несколько экспертов - в нашем случае обе машины были семиместные, с двумя "капитанскими" креслами во втором ряду.

Дополнительный плюс, что третий ряд в обоих автомобилях просторнее, чем в большинстве одноклассников. Но за длинные ноги нужно чем-то платить, поэтому при всех разложенных сиденьях остается не так много места в багажнике - в Tahoe поменьше, в Traverse побольше.

Если же сложить последний ряд и оставить место для четверых - влезут все ящики с измерительным оборудованием, самодельными дозиметрами, костюмами химзащиты и сапогами-болотоходами. Для Tahoe это 1461 литр объема, для Traverse - 1645. Если сложить и второй ряд, останется 2682 и 2781 литр соответственно. Ну чем не микроавтобусы? В Tahoe, как и прежде, откидывается заднее окно, чтобы было проще закидывать пакеты из магазина, в Traverse такой архаичной роскоши нет. Зато в обеих машинах есть модная в последние годы система "занятые руки", когда задняя дверь открывается волшебным взмахом ноги под бампером.

От бамперов можно плавно перейти к другому важному параметру экспедиционного транспорта - проходимости. У двух больших Chevrolet примерно одинаковые плюсы и минусы для бездорожья - с одной стороны, у них есть подключаемый полный привод и не самый маленький дорожный просвет в 200 мм, с другой стороны - оба автомобиля тяжелые и длинные (около 5,2 метра), а юбки бамперов висят угрожающе низко.

Вердикт таков: по размокшему проселку пробраться можно, а вот пересекать поля и глубокие ручьи в поисках обломков челябинского метеорита не стоит. Хотя позиция Tahoe изначально крепче - рамная конструкция, понижающая передача, все это он перенял от своих менее асфальтовых предков. Во время подъема на лысую гору около депрессивного поселка Карабаш Traverse начал было отставать от большого брата и сползать по гравию, но после пары попыток все-таки выправился и вытянул. И с таким двигателем это совсем не удивляет.

Обе машины оснащены объемистыми моторами, которых в наши времена тотального даунсайзинга так не хватает. У Traverse это 3,6-литровая "шестерка" (318 л.c.) без всяких турбин, которую за океаном ставят в том числе в легкую коммерческую технику (читай, надежно). В паре идет 9-ступенчатый автомат, появившийся в гамме АКПП GM. Отличная связка, а дополнительная передача - чуть больше экономичности богу экономичности.

О двигателе Tahoe можно говорить долго, но лучше его просто слушать - это 6,2-литровый V8 (заводская маркировка - L86) мощностью 426 л.c., с тем же мотором к нам привозят Cadillac Escalade. Для тех, кто уже забыл, агрегат является перенастроенным LT1 от Chevrolet Corvette, и родство чувствуется. Из-за огромной массы Tahoe нельзя назвать гоночным автомобилем, для этих целей на рынке есть американец другой марки (с шильдиком SRT), но удивлять он все еще способен - он "выезжает из семи секунд" как борец сумо, выдающий результаты атлета-спринтера. Ко всему прочему, во время размеренной эксплуатации электроника отключает четыре цилиндра, не давая мотору бесполезно сжигать топливо.

В целом же поведение флагмана Chevrolet соответствует классу - на нем можно при желании двигаться достаточно быстро, чтобы оторваться от погони на черных вертолетах, но лучше выбирать крейсерскую скорость в рамках ПДД и здравого смысла - так спокойнее, законы физики для машин с задним неразрезным мостом никто не отменял. Подвеска, жестковатая для покрытий среднего качества, раскрывается в крайностях - на хороших шоссе и разбитых дорогах.

Другое дело Traverse - пусть это и несколько неожиданно, но именно он, а не классический дредноут Tahoe, дает ощущения от вождения настоящим дорожным лайнером из старых фильмов - уютным "бабушкиным диваном". Иногда кажется, что подвеска излишне мягкая, что так быть не должно, что раскачка на стыках асфальта слишком большая. А потом привыкаешь, расслабляешься и начинаешь понимать, что таким и должен быть автомобиль для дальних путешествий. При этом в связках поворотов подвеска ведет себя в меру упруго и не раздражает - инженеры смогли нащупать баланс между комфортом и управляемостью.

Единственное, чего немного не хватает кроссоверу, так это харизмы. Он построен на той же платформе, что и небольшой Cadillac XT5, и вырос за счет растягивания в длину, что напрямую отразилось на экстерьере. У него добродушная внешность породистой таксы и имидж семейного автомобиля, этакого приподнятого минивэна. Но это скорее фича, чем баг.

С Tahoe все иначе. Нынешнее поколение появилось уже четыре с чем-то года назад, и за это время ему дали все возможные клички из сериалов про бандитов и полицейских. Все ему подходят, и даже простой менеджер, обвешанный кредитами, чувствует себя за рулем как Аль Пачино или Роберт Де Ниро. Похожие ощущения внушают почти все большие внедорожники, но здесь ассоциации возведены в абсолют. В следующем году должны показать новую генерацию на новой платформе, и хочется верить, что она будет не хуже.

При смене поколений как обычно вырастет ценник - сейчас Tahoe в комплектации LT стоит от 4 490 000 рублей. Интересно, что его премиальный собрат Cadillac Escalade с учетом скидок обойдется в ту же сумму. За Tahoe во второй и максимальной комплектации, где есть почти все, придется выложить без мелочи 5 000 000 руб. В качестве сравнения: прайс на Toyota Land Cruiser 200 стартует с отметки в 4 875 000 руб., на Infiniti QX80 - c 4 490 000 руб.

Кроссовер Traverse, несмотря на схожие размеры, находится в другой нише и стоит ощутимо дешевле - от 3 190 000 руб. за "базу", от 3 490 000 за "топ". За условных конкурентов просят примерно столько же. Например, цена на Mazda CX9, которую мы тестировали весной, стартует с отметки в 2 820 000 рублей - но в базе нет кожаного салона и электропривода сидений. Самый простой VW Teramont обойдется в 2 949 000 руб., Jeep Grand Gherokee - в 3 229 000 руб. Хотелось бы вспомнить про новый Ford Explorer, но его к нам уже не привезут. Единственная особенность Traverse, которая делает покупку конкурентов чуть выгоднее, - это транспортный налог, тут нет волшебной цифры в 249 лошадиных сих, поэтому за каждую дополнительную придется серьезно доплатить государству.

А что же там у инопланетян и экспедиции, спросит любопытный читатель. Итак, поездка по уральским дорогам привела к ожидаемым результатам - тайна раскрыта. Пока американцы только готовятся штурмовать свою "Зону 51", у нас уже есть разгадка нашей родной зоны: тот, кого принято называть Алешенькой, потерпел крушение на своей тарелочке в 1957 году близ Челябинска - отсюда оранжевое небо и радиация. Воздушное судно пришлось ремонтировать, но найти нормальный сертифицированный сервис на территории Советского Союза инопланетянину не удалось.

Ремонт продолжался до конца 1990-х годов, когда неизвестная женщина схватила маленького гуманоида и заточила его в подвале. В какой-то момент пришельцу удалось сбежать и вернуться в лес, но восстановительные работы затянулись еще на полтора десятка лет. На 2013 год был запланировал старт корабля, и он прошел почти успешно - за исключением того, что человечество приняло взлет НЛО за падение метеорита. Только в 2019 году, в ходе экспедиции, все эти факты были сопоставлены и классифицированы, а найденные обломки загружены в багажник и плотно обмотаны фольгой для пущей сохранности. Такие дела.