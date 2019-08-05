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05.08.2019 13:22
Рубрика: Спорт

Боярский назвал матч "Спартак" - "Динамо" жалкой пародией на футбол

Текст: Максим Домчев
Актер Михаил Боярский. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Актер Михаил Боярский. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Актер Михаил Боярский. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Народный артист России Михаил Боярский, являющийся болельщиком санкт-петербургского "Зенита", раскритиковал игру футболистов "Спартака" и "Динамо" в московском дерби, которое состоялось в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Встреча "Спартака" и "Динамо" состоялась 3 августа и завершилась со счетом 0:0. В этот же день "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Краснодаром" - 1:1.

"Я посмотрел матч "Спартак" - "Динамо", который также прошел в субботу, и могу сказать, что это была жалкая пародия на футбол", - сказал Боярский, чьи слова приводит "Спорт уик-энд".

"А на Крестовском острове мы увидели настоящую игру! Вне зависимости от того, какой в итоге счет на табло, и вне зависимости от того, каким было судейство. Встреча была чрезвычайно интересная, насыщенная, это была настоящая европейская игра!" - отметил артист.

По мнению Боярского, встреча "Зенита" и "Краснодара" "была лучшим матчем нынешнего чемпионата".

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Персона: Михаил Боярский
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