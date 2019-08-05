Боярский назвал матч "Спартак" - "Динамо" жалкой пародией на футбол

Народный артист России Михаил Боярский, являющийся болельщиком санкт-петербургского "Зенита", раскритиковал игру футболистов "Спартака" и "Динамо" в московском дерби, которое состоялось в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги.

Встреча "Спартака" и "Динамо" состоялась 3 августа и завершилась со счетом 0:0. В этот же день "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Краснодаром" - 1:1.

"Я посмотрел матч "Спартак" - "Динамо", который также прошел в субботу, и могу сказать, что это была жалкая пародия на футбол", - сказал Боярский, чьи слова приводит "Спорт уик-энд".

"А на Крестовском острове мы увидели настоящую игру! Вне зависимости от того, какой в итоге счет на табло, и вне зависимости от того, каким было судейство. Встреча была чрезвычайно интересная, насыщенная, это была настоящая европейская игра!" - отметил артист.

По мнению Боярского, встреча "Зенита" и "Краснодара" "была лучшим матчем нынешнего чемпионата".