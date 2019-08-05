Mitsubishi подготовила для России новую версию Outlander

Компания Mitsubishi выводит на российский рынок новую версию внедорожника Outlander, которую отличает комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей в бежевом цвете.

Такое исполнение будет предложено для внедорожника в топовой комплектации Ultimate с бензиновым 167-сильным двигателем объёмом 2.4 литра, вариатором и системой полного привода.

Цена на новую версию Outlander начинается от 2 330 000 рублей.

Кроме как с 167-сильным мотором, внедорожник можно купить с двухлитровым двигателем мощностью 146 л.с., который также агрегатируется вариатором. Самый доступный Outlander обойдётся в 1 699 000 рублей.

Напомним, модель на рынке РФ теперь представлена ещё и в семиместной версии.