Новая Kia Optima GT растеряет моторы, но получит полный привод

Kia Optima GT нового поколения обещает стать кардинально другим автомобилем по сравнению с предшественником. "Шпионы" впервые сфотографировали машину, которая, как и обычная версия модели, была спрятана под маск-халатом.

"Российская газета" сообщала, что новая Optima GT предложит новый уровень вождения благодаря оптимальным настройкам подвеске и интересному силовому агрегату.

Те, кто видел автомобиль без камуфляжа подтверждают, что он имеет внешность значительно более агрессивную, чем у актуального поколения модели. Архитектура передней панели автомобиля схожа с торпедо внедорожника Telluride.

Новое поколение будет доступно с турбированным бензиновым двигателем объёмом 1.6 литра в двух вариантах мощности, для которого предусмотрены 8-ступенчатый "автомат" и 7-сскоростной преселективный "робот". Для Optima GT подготовили 2.5-литровый Theta3 мощностью под 290 л.с., который сагрегатирован с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. На такой модификации седана реализована система полного привода. Судя по всему, моторы объёмом 2.0 и 2.4 литра будут убраны из гаммы.

Предполагается, что мировая премьера нового Kia Optima состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте. В России актуальное поколение седана можно купить от 1 344 900 рублей. Модель доступна со 150-сильным двухлитровым мотором (МКП, АКП), с 2.4 GDI мощностью 188 л.с. (АКП), а также с 2.0 T-GDI с отдачей 245 л.с. (АКП).