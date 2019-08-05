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05.08.2019 12:56
Рубрика: Культура

Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника

Текст: Елена Демина
Пятого августа исполняется 175 лет со дня рождения одного из самых знаменитых русских художников Ильи Репина. К этой дате "Российская газета" собрала пять интересных фактов о жизни и творчестве мастера.
Писатель Лев Толстой (слева) и художник Илья Репин (справа) в Ясной Поляне. Фото: РИА Новости Писатель Лев Толстой (слева) и художник Илья Репин (справа) в Ясной Поляне. Фото: РИА Новости
Писатель Лев Толстой (слева) и художник Илья Репин (справа) в Ясной Поляне. Фото: РИА Новости

1. Любовь к живописи пришла к Илье Ефимовичу внезапно. Акварельные краски в дом Репиных впервые принес двоюродный брат будущего художника - Трофим Чаплыгин. Как вспоминал впоследствии сам живописец, его жизнь изменилась в тот момент, когда он увидел оживление арбуза: черно-белая картинка, размещенная в детской азбуке, с помощью красок вдруг обрела яркость и сочность. С этого дня идея преображения мира не оставляла мальчика: "Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои краски, и с этих пор я так впился в красочки, прильнув к столу, что меня едва отрывали для обеда и срамили, что я совсем сделался мокрый, как мышь, от усердия и одурел со своими красочками за эти дни".

2. Репин создал множество произведений искусства, но вот к картине "Приплыли" он не имеет никакого отношения. Да и собственно картины с таким названием нет. Запутала всех крылатая фраза: "Картина Репина "Приплыли", переигравшая факты истории. Картину, которую имеют в виду, в 1870-х годах написал Лев Соловьев, и называется она "Монахи (Не туда заехали)". На полотне изображены монахи, которые случайно приплыли к месту купания обнаженных женщин. На одной из выставок полотно висело рядом с творениями Репина, ему посетители и приписали авторство, присвоив народное название.

Фото: РИА Новости
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3. Репин практически всегда, особенно в начале творческой деятельности, нуждался в деньгах. Даже для того, чтобы учиться в Академии художеств, ему приходилось жить в режиме жесткой экономии. Вольнослушателю необходимо было платить 25 рублей за право посещать лекции, но этой суммы художник не имел. Деньги за Репина внес покровитель - руководитель почтового департамента Федор Прянишников, к которому Илья Ефимович обратился за помощью. Интересно, что, даже получив известность, Репин никогда не был жадным до больших гонораров.

4. Есть одно полотно Репина, которому откровенно не везет. Даже существует мистическая история о том, что из-за этого творения у художника отказала рука. Несчастливая картина называется "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". В январе 1913 года на нее было совершено настоящее вооруженное нападение. Иконописец Абрам Балашов изрезал полотно с ужасными криками: "Довольно крови, слишком много крови!". Тогда картина сильно пострадала, но самому художнику вместе с учеником удалось восстановить поврежденные места. Настрадавшееся полотно, претерпевшее в ходе реставрации необратимые изменения, настигло несчастье и в наше время. В 2018 году вандал нанес повреждения шедевру столбиком ограждения в Третьяковской галерее.

5. Одной из самых сложных работ для Репина стал портрет писателя Тургенева. Художники, в том числе и сам Илья Ефимович позднее, отмечали, насколько тяжело писать Ивана Сергеевича. Но Репин все же попытался, и современники, видя какие титанические усилия он к этому прилагает, прозвали эту его работу "Хождением по мукам".

Культура Арт Живопись
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