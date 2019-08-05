Установлено, кем были загадочные предшественники древних египтян

Члены исследовательского проекта Combined Prehistoric Expedition обнародовали данные анализа артефактов и останков представителей неизвестных народов, которые жили по берегам Нила задолго до появления фараонов и древних египтян.

Авторская статья появилась на портале Phys.org. Член проекта Джоэл Айриш рассказывает в ней об итогах экспедиции, проведенной с разрешения Высшего совета по делам древностей Египта.

Исследователей интересовали таинственные народы неолита, жившие в пойме Нила в период от 9300 до 4000 гг. до н.э. Они были предшественниками древних египтян, династический период которых начался около пяти тысяч лет назад.

Люди неолита оставили после себя мегалиты, святыни и даже "календарные круги", подобные Стоунхенджу. Кроме того, были изучены шесть захоронений, найденных в местечке под названием Гебель Рамла. Установлено, что именно в конце эпохи неолита местные жители начали хоронить мертвых на официальных кладбищах.

Сначала было исследовано 68 скелетов, обнаруженных еще в начале 2000-х годов. Также ученые изучили многочисленные артефакты из могил - декоративную глиняную посуду, морские раковины, изделия из камня и украшения из страусиной яичной скорлупы.

"Мы также обнаружили обработанную слюду, останки животных, "косметические инструменты" для женщин и каменное оружие мужчин, - пишет Джоэл Айриш. - Мы узнали, что у этих людей был низкий уровень детской смертности. Они обладали высоким ростом и проживали долгую жизнь".

Рост мужчин загадочного народа составлял в среднем 170 см, а женщин - около 160 см. Большинство из них проживали свыше 40 лет, а некоторые - и свыше 50-ти. По тем временам все эти показатели были очень высокими.

С 2009 по 2016 годы было обнаружено еще два кладбища, на которых нашли 130 скелетов. Эти захоронения значительно отличаются от предыдущих. В могилах почти не было артефактов.

Кроме того, эти люди были в среднем на несколько сантиметров ниже ростом тех, чьи останки были найдены в Гебель Рамла, и жили они примерно на 10 лет меньше.

Кроме того, уровень детской смертности у них был гораздо выше - на кладбищах даже существовали особые зоны для погребения в возрасте до трех лет.