Сбежавшего после "воровского пира" осужденного нашли под Белгородом

В Белгородской области нашли осужденного, сбежавшего в июне из орловской колонии.

- Вечером 2 августа сотрудники отделения розыска УФСИН по Орловской области совместно с коллегами из белгородского УФСИН и полицейскими Старого Оскола задержан осужденный, сбежавший из ИК-2 в Ливнах, - рассказала пресс-секретарь управления ФСИН по Орловской области Валентина Копылова

Колония строгого режима в Ливнах прославилась на всю страну "воровским пиром" с лозунгами "Жизнь ворам!" и поздравлениями от криминальных авторитетов. После публикации видео с застолья замдиректора ФСИН Валерий Максименко пообещал уволить всех сотрудников колонии, допустивших нарушение режима.