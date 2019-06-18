Из орловской колонии после "воровского пира" сбежал осужденный

В Орловской области объявлен в розыск мужчина, отбывающий наказание в колонии строгого режима № 2 в Ливнах. Пропавший осужденный имел право бесконвойного передвижения и выхода за пределы колонии. 16 июня он работал на хозяйственном дворе и в назначенное время не вернулся в жилую зону.

- Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения осужденного, - сообщила "РГ" пресс-секретарь управления ФСИН по Орловской области Валентина Копылова.

Ливенская ИК-2 прославилась на всю страну "воровским пиром" с поздравлениями от криминальных авторитетов и лозунгом "Жизнь ворам!", после которого замдиректора службы Валерий Максименко пообещал уволить всех сотрудников ИК-2, допустивших неправильное застолье, В начале июня в колонии умер осужденный - по официальной информации, от тяжелого хронического заболевания.