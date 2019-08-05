Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м

В ближайшие два года строительство Южного дублера Кутузовского проспекта должно быть полностью завершено. Об этом мэр Сергей Собянин заявил сегодня, осмотрев работы в районе Минской улицы.

Как уже писала "РГ", у проспекта будет два дублера - Северный и Южный. Эти новые вылетные магистрали, подчеркнул Собянин, призваны разгрузить Можайское шоссе и Кутузовский. Платный Северный дублер будет строить инвестор, а Южный, бесплатный, уже третий год строит город. На первом этапе реконструировали улицу Генерала Дорохова и построили протяженный участок Северо-Западной хорды (сейчас он называется Проектируемый проезд № 4931). Сейчас возводится новый участок дублера - от Минской улицы до Аминьевского шоссе, вдоль железной дороги Киевского направления. На участке возведут шесть эстакад и два моста.

- Мы тянем магистраль до Третьего транспортного кольца, - прокомментировал глава города. - Предстоит построить множество сложных инженерных сооружений, в том числе переходы через улицы и дорогу. Работы разбили на два этапа. Уверен, что в ближайшие два года дублер будет достроен.

Как убедился Собянин, значительная часть работ уже завершена. Строительство идет по графику. Поэтому есть все основания ожидать, что Южный дублер "поедет" уже в 2020-м. Это будет 24 вылетная магистраль в мегаполисе. Власти рассчитывают, что с ее открытием появится прямая связь ТТК, МКАД, Южной рокады, СЗХ и Мосфильмовской улицы. Гораздо проще станет добираться до иннограда "Сколково", будущего пересадочного узла "Аминьевское шоссе" и новых кварталов, которые сейчас строятся в Раменках.

Тем временем, появились обозримые перспективы и у Северного дублера. "Земельные участки под будущую магистраль уже подготовлены, - рассказал Собянин. - Завершено проектирование, ведется экспертиза".