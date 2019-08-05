На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров

Шаманы из России, Германии, Польши и Монголии собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд и попросить у богов избавить Сибирь от пожаров и наводнений.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на межрегиональную организацию шаманов "Тэнгери", был проведен Тайлаган - специальный обряд, совершаемый с целью попросить у богов благополучия и избавления от бед.

- Во время обряда было совершено жертвоприношение в виде еды, - рассказали в "Тэнгери".

Напомним, этим летом на Восточную Сибирь обрушились стихии в виде пожаров и наводнений. В Красноярском крае горело более миллиона гектаров леса, в Иркутской области прошли уже две большие волны паводков, из-за которых пострадали более 40 тысяч человек.