Замминистра обороны вылетел к месту взрывов боеприпасов под Ачинском

"Для организации мероприятий по оперативной ликвидации возгорания склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Ачинский район Красноярского края направлен замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Его сопровождает группа специалистов штаба материально-технического обеспечения", - сообщили в военном ведомстве.

Пресс-служба Центрального военного округа ранее сообщила, что в понедельник около 13 часов дня по московскому времени в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав склада был оперативно эвакуирован.

"Штатные дежурные расчеты приняли меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. Идет локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада", - сказали в пресс-службе округа.

В настоящее время из-за взрывов на складе идет эвакуация жителей близлежащих деревень. МЧС сообщало об эвакуации в радиусе 20 километров. На место ЧП вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.

По данным региональных экстренных служб, один ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве на артиллерийском складе.