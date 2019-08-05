Новости

В Ачинском районе введен режим ЧС 23:00
Из-за взрыва на складе в Красноярском крае эвакуированы 2,6 тыс человек 22:19
Пресс-служба Зеленского угодила в скандал, спутав пол индийского премьера 21:55
"Динамо" договорилось о приобретении игрока "Боруссии" 21:53
"Ахмат" вырвал победу у "Оренбурга" в четвертом туре РПЛ 21:52
На Порошенко завели дело за выезд на Мальдивы по поддельным документам 21:47
Кристиан Нобоа перешел в "Сочи" 21:40
По пожару в Ачинске открыта горячая линия МЧС 21:39
Ученые создали ранее неизвестную и парадоксальную структуру золота 21:39
Медведев поручил ввести уголовную ответственность за срыв госзакупок 21:35
Иномарки обошлись россиянам в один триллион рублей 21:15
Медведев поручил принять меры за затяжку с документами по нацпроектам 21:10
"Спартак" объявил о переходе Гуса Тиля 20:56
Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня 20:51
Трамп обвинил Пекин в "валютной манипуляции" в связи с ослаблением юаня 19:50
Минобороны перебросит на тушение склада под Ачинском роботов "Уран-14" 19:49
Магнитная буря покажет жителям Ленобласти северное сияние 19:41
В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса 19:21
За пять лет Россия сократила импорт продовольствия на треть 19:05
Под Ачинском взорвалось уже несколько тысяч боеприпасов 19:00
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе 18:57
Российские прыгуны в воду взяли серебро в командных соревнованиях ЧЕ 18:52
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага 18:46
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 18:45
Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 21:52
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Ахмат" вырвал победу у "Оренбурга" в четвертом туре РПЛ

Текст: Александр Ершов (Чеченская Республика)

В понедельник в заключительном матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" дома переиграл "Оренбург" - 2:1 (0:0). Несмотря на фантастический по красоте мяч форварда гостей Деспотовича, забившего ударом через себя, победу в равной игре одержали хозяева поля.

За искрометной победой в домашнем поединке над "Краснодаром" грозненцы выдали два невзрачных гостевых матча с "Уралом" и "Рубином" (0:3 и 0:1), опустившись на 14-е место - зону вылета. Учитывая, что у чеченского клуба имеется более чем конкретная цель на сезон, равняющаяся, как минимум, попаданию в еврокубки, то еще одна осечка их наставнику Рашиду Рахимову спокойствия точно не добавит.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Боярский назвал матч "Спартак" - "Динамо" жалкой пародией на футбол

Перед его оренбургским коллегой Владимиром Федотовым таких больших задач никто не ставит, однако ноль очков на старте и последнее место в турнирной таблице (пусть при неплохой игре и явных судейских ошибках в пользу соперника в последней встрече с "Зенитом") делают сегодняшнее противостояние совсем не проходным.

В Грозный на этот матч прилетел и был замечен на трибуне Станислав Черчесов. Однако в первом тайме главному тренеру сборной России вряд ли удалось получить хоть какую-то новую информацию о возможных кандидатах в главную национальную команду. Хозяева, обычно бросающиеся на "Ахмат-Арене" вперед с первых минут в независимости от уровня соперника, на сей раз действовали на редкость осторожно, совсем без риска.

Ну, а "Оренбург" по привычке в выездной встрече также ожидал в первую очередь ошибки соперника, чтобы провести разящую контратаку.

Как итог - полное отсутствие голевых моментов и ударов в створ ворот до перерыва.

Зато из раздевалки на второй тайм вернулся уже привычный - заряженный на неистовую борьбу - домашний "Ахмат". Сразу осадив ворота гостей, начали проводить фланговые атаки. И одна из них на 49-й минуте принесла успех. После подачи слева форвард Мбенг и центральный защитник гостей Шахов боролись за мяч, тот отскочил к Харину, который вколотил его в сетку метров с семи - 1:0, 49-я минута.

Теперь уже пришла очередь преображаться "Оренбургу", вскоре сотворившему чудо-гол. Терехов слева навесил в штрафную, а Деспотович красивейшим ударом через себя с десяти метров отправил мяч под перекладину - 1:1, 64-я минута.

Но следом грубейший ляп совершает голкипер гостей: Довбня промахнулся мимо мяча после дальнего штрафного, и Роши с близкого расстояния не промахивается мимо  пустых ворот - 2:1, 70-я минута.

Тут же происходит и еще один важный момент: на 72-й минуте впервые на поле в составе "Ахмата" появился экс-капитан столичного "Спартака" Денис Глушаков. 

"Ахмат" сумел довести матч до победы, набрал шесть очков и переместился на девятое место в турнирной таблице. А вот "Оренбург" потерпел уже четвертое поражение подряд. Хотя опять может сетовать на невезение: Деспотович на последней минуте едва не забил еще один красивейший мяч.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" Спортивные организации Футбольные клубы "Оренбург" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Средняя Волга СКФО Чеченская Республика Грозный ПФО Оренбургская область Оренбург Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до восьми
В Сибири силами Минобороны потушено более 900 тысяч гектаров леса
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим реактивными снарядами
За участие в несанкционированных акциях в Москве арестованы свыше 100 человек