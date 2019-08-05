"Ахмат" вырвал победу у "Оренбурга" в четвертом туре РПЛ

В понедельник в заключительном матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" дома переиграл "Оренбург" - 2:1 (0:0). Несмотря на фантастический по красоте мяч форварда гостей Деспотовича, забившего ударом через себя, победу в равной игре одержали хозяева поля.

За искрометной победой в домашнем поединке над "Краснодаром" грозненцы выдали два невзрачных гостевых матча с "Уралом" и "Рубином" (0:3 и 0:1), опустившись на 14-е место - зону вылета. Учитывая, что у чеченского клуба имеется более чем конкретная цель на сезон, равняющаяся, как минимум, попаданию в еврокубки, то еще одна осечка их наставнику Рашиду Рахимову спокойствия точно не добавит.

Перед его оренбургским коллегой Владимиром Федотовым таких больших задач никто не ставит, однако ноль очков на старте и последнее место в турнирной таблице (пусть при неплохой игре и явных судейских ошибках в пользу соперника в последней встрече с "Зенитом") делают сегодняшнее противостояние совсем не проходным.

В Грозный на этот матч прилетел и был замечен на трибуне Станислав Черчесов. Однако в первом тайме главному тренеру сборной России вряд ли удалось получить хоть какую-то новую информацию о возможных кандидатах в главную национальную команду. Хозяева, обычно бросающиеся на "Ахмат-Арене" вперед с первых минут в независимости от уровня соперника, на сей раз действовали на редкость осторожно, совсем без риска.

Ну, а "Оренбург" по привычке в выездной встрече также ожидал в первую очередь ошибки соперника, чтобы провести разящую контратаку.

Как итог - полное отсутствие голевых моментов и ударов в створ ворот до перерыва.

Зато из раздевалки на второй тайм вернулся уже привычный - заряженный на неистовую борьбу - домашний "Ахмат". Сразу осадив ворота гостей, начали проводить фланговые атаки. И одна из них на 49-й минуте принесла успех. После подачи слева форвард Мбенг и центральный защитник гостей Шахов боролись за мяч, тот отскочил к Харину, который вколотил его в сетку метров с семи - 1:0, 49-я минута.

Теперь уже пришла очередь преображаться "Оренбургу", вскоре сотворившему чудо-гол. Терехов слева навесил в штрафную, а Деспотович красивейшим ударом через себя с десяти метров отправил мяч под перекладину - 1:1, 64-я минута.

Но следом грубейший ляп совершает голкипер гостей: Довбня промахнулся мимо мяча после дальнего штрафного, и Роши с близкого расстояния не промахивается мимо пустых ворот - 2:1, 70-я минута.

Тут же происходит и еще один важный момент: на 72-й минуте впервые на поле в составе "Ахмата" появился экс-капитан столичного "Спартака" Денис Глушаков.

"Ахмат" сумел довести матч до победы, набрал шесть очков и переместился на девятое место в турнирной таблице. А вот "Оренбург" потерпел уже четвертое поражение подряд. Хотя опять может сетовать на невезение: Деспотович на последней минуте едва не забил еще один красивейший мяч.