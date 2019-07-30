Егоров признал ошибки судей в матчах "Зенита" и "Спартака"

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров подвел итоги работы арбитров на матчах 3-го тура РПЛ.

В первых трех турах Российской Премьер-Лиги арбитры допустили большое количество ошибок, которые повлияли на результаты матчей. Александр Егоров признал, что такая проблема существует и подчеркнул, что его департамент делает все, чтобы к работе арбитров был меньше нареканий.

"Грубые ошибки судей вызвали резонанс общественности, до этого мы всегда оставались в тени, теперь вышли на первый план. После каждого тура мы анализируем, разговариваем с арбитрами, ошибки происходят по двум причинам: физическим и психологическим. У нас нет, к сожалению, волшебной палочки, по повиновению которой мы сможем исправить все ошибки, вот введем полностью VAR в наш чемпионат, тогда ошибок будет меньше. Но мы сейчас работаем над этими ошибками, чтобы сократить их количество в будущем", - сказал Егоров на пресс-конференции по итогам тура, которая прошла в офисе Премьер-Лиги.

Егоров отметил, что в третьем туре две грубых ошибки совершил один из лучших арбитров страны Сергей Карасев, работавший на матче "Оренбург" - "Зенит".

"В момент с назначением 11-метрового в ворота "Оренбурга" Сергей ошибся - это не игра рукой. В конце матча на Барриосе следовало назначить пенальти в ворота "Зенита". За эти две ключевые ошибки Сергею снижена оценка", - сказал Егоров.

Не обошел он вниманием и матч "Тамбов" - "Спартак", где арбитр Михаил Вилков не назначил пенальти за игру рукой в штрафной хозяев. "По матчу "Спартак" - "Тамбов". Момент с попаданием мяча в руку после удара Фернандо со штрафного - это фол и желтая карточка однозначно. А объяснение, что рука не увеличила объем, не применяется - было явное движение руки к мячу", - сказал он.

При этом глава ДСИ РФС добавил, что первый гол в ворота "Спартака" был забит по правилам и положения "вне игры" не было.

Также Егоров поведал об итогах судейской комиссии по матчу "Ростов" - "Спартак". Там арбитр Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота "Спартака" и в самом конце матче не показал вторую желтую карточку Зелимхану Бакаеву. По всей видимости, арбитр этой встречи тоже будет наказан.

Егоров отметил, что в матче ЦСКА - "Локомотив" четко сработала система VAR, которая помогла арбитрам разобраться во всех моментах.

"VAR сделал то, что должен был. Всем было очевидно, что в моменте со Смоловым не было 11- метрового удара. Инспектор даже снизил оценку арбитру за то, что не дал карточку за симуляцию", - отметил он.