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05.08.2019 17:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму многодетным и малообеспеченным пообещали новые виды соцпомощи

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Республики Крым приняли решение о дополнительных мерах социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей. Об этом заявила министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, анонсируя внесенные в Госсовет Крыма законопроекты.

По ее словам, на помощь смогут рассчитывать три категории малообеспеченных семей - это многодетные (с тремя и более детьми), малообеспеченные семьи, средний душевой доход которых ниже прожиточного минимума, а также малообеспеченные пенсионеры.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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Первый закон касается поддержки многодетных семей и предполагает ежегодную компенсацию на покупку школьной формы. Кроме того, для малоимущих семей с детьми, претендующих в муниципалитетах на получение жилья по соцнайму, предлагается оплачивать из бюджета до 50 процентов стоимости аренды жилья - но не более 10 тысяч рублей в месяц.

Другой закон касается пособий на детей примерно в 40 тысячах семей, где либо один из родителей не получает алименты, либо малышей растят матери-одиночки. Сумма ежемесячного пособия им составит 25 процентов от суммы минимальной заработной платы - около 2,5 тысячи рублей. Кроме того, предлагается закон, касающийся льготного проезда детей-инвалидов в семьях, в которых они получили инвалидность после 2015 года.

Еще два социальных законопроекта, которые внесены в Госсовет РК, предусматривают выдачу жилищных сертификатов малообеспеченным семьям и выделение матпомощи малообеспеченным пенсионерам при подключении к газовым сетям.

А глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру труда и социальной защиты подготовить нормативные акты об освобождении от платы в Фонд капитального ремонта лиц, достигших почтенного возраста. Конкретные параметры законопроекта уточняются.

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