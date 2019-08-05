Россия резко снизила поставки угля на Украину

Поставки угля из России на Украину в июне упали на 85% после начала действия запрета на экспорт. При этом в январе-мае экспорт российского угля на Украину увеличивался.

В целом за полгода поставки снизились на 11,1% , до 4,9 миллиона тонн, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз. Однако говорить о масштабном падении угольного экспорта из России на Украину пока говорить рано, отмечает издание. Дело в том, что часть поставок пошла через Беларусь.

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу с 1 июня. Теперь российские компании могут экспортировать уголь на Украину только по разрешениям, выданным Минэкономразвития.

Кроме того, запрещено импортировать из Украины отдельные виды продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.

Российско-украинские экономические отношения ухудшились в 2015 году, когда Украина отменила зону свободной торговли в рамках СНГ и ввела эмбарго на ряд товаров из России. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

Как подчеркивали в РФ, санкции будут отменены в ответ на аналогичные действия со стороны Украины.