Поймана речная рыба-рекордсмен возрастом 112 лет

Ученые из США обнаружили 112-летнюю пресноводную рыбу, возраст которой более чем в четыре раза превысил средний возраст представителей ее вида.

Отчет об исследовании приведен в журнале Communications Biology, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Рыбы вида "большеротый буйвол" были отловлены исследователями с 2011 по 2018 годы в штате Миннесота.

Некоторые образцы были сфотографированы и измерены, после чего их снабдили датчиками слежения и выпустили в дикую природу. Почти 400 особям не повезло - их исследовали в лаборатории.

Для изучения были применены новые методы датирования. Все это помогло выявить рекордсмена-долгожителя: одна из исследованных рыб, 22-килограммовая самка, родилась аж 112 лет назад.

Ранее считалось, что средняя продолжительность жизни представителей данного вида составляет 26 лет. Кроме того, зафиксированный возраст оказался рекордным - он почти на 40 лет превысил наибольшую известную продолжительность жизни пресноводных рыб.

Рекордсменом среди морских обитателей является гренландская акула (Somniosus microcephalus), которая может жить веками. Биологи не случайно остановили выбор на большеротых буйволах. Они давно подозревали, что эти рыбы на самом деле являются долгожителями.

Большеротые буйволы внешне очень похожи на представителей семейства карповых, но у них нет характерных усиков. Они относятся к семейству чукучановых.

Возраст рыб удалось определить по состоянию отолитов - твердых образований в костях. Анализ показал, что большинство отловленных особей родились от 80 до 90 лет назад.

Ученые нашли объяснение этому феномену в деятельности человека. По их мнению, на возрасте рыб сказалось строительство плотины в 1930-х годах. Она ограничила доступ большеротым буйволам к местам нереста и существенно изменила условия окружающей среды.

К слову, большеротые буйволы - это одна из самых крупных рыб Северной Америки. Их длина превышает 1,25 метра, а вес достигает 36 килограммов. В США "буйволы" считаются "мусорным" видом, непригодным для использования в пищу.