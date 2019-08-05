Трамп обвинил интернет и видеоигры в массовых расстрелах

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своей речи в Нью-Джерси последние массовые расстрелы в Америке, в результате которых погибли 29 человек. Глава Белого дома предпочел обвинить в эскалации насилия интернет и особенно видеоигры, но ни словом не обмолвился о необходимости ужесточения законов об обороте оружия, на чем настаивают его многочисленные оппоненты.

По словам Дональда Трампа, в массовых расстрелах виноваты в первую очередь именно видеоигры. Американский президент полагает, что игры, которые "восхваляют насилие", следует не поощрять, а сделать так, чтобы молодым людям было труднее их покупать, сообщает CNN.

"Мы должны прекратить прославление насилия в нашем обществе, - сказал он во время своей речи после серии расстрелов. - Оно включает в себя ужасные видеоигры, которые сейчас стали обычным явлением. Сегодня неспокойной молодежи слишком легко окружить себя культурой, которая восхваляет насилие. Мы должны остановить или существенно уменьшить это, и это должно начаться немедленно".

Президент не предоставил никаких подробностей о том, какими способами будет проводиться ограничение продажи видеоигр и когда эти меры могут быть реализованы.

Трамп также обвинил интернет в радикализации тех боевиков-одиночек, кто совершает насильственные нападения. Он рассказал о "темных нишах" сайтов социальных сетей и об ущербе психике пользователей, который они могут нанести. Глава Белого дома также осудил "расизм, фанатизм и превосходство белых". Он также призвал применять смертную казнь в отношении тех, кто осуществляет массовые расстрелы, и против "доморощенных террористов", а также не продавать оружие лицам с психическими заболеваниями, что, по сути, уже де-факто существует в Соединенных Штатах.

Вместе с тем, он ни словом не обмолвился о необходимости пересмотра законов о владении оружием, которые действуют в Америке более 200 лет и не менялись с тех, еще с "ковбойских времен". В частности, он не сказал о необходимости принятия других мер, которые, как утверждают сторонники контроля над огнестрельным оружием, срочно необходимы ввести в Соединенных Штатах: речь идет о "закрытии лазеек" во время необходимых проверок биографических данных для покупателей оружия, а также запрещении продажи пистолетов с глушителями и штурмовых винтовок с большим магазинов боеприпасов, которые использовали нападавшие во время бойни в Эль-Пасо и Дейтоне в минувшие выходные. Он опять, непонятно по какой причине, остановился на необходимости ужесточения иммиграционного законодательства, хотя среди жертв трагедии в двух штатах были выходцы из Мексики и афроамериканцы.

Таким образом, Трамп, отметили эксперты, еще раз показал, что не намерен ущемлять интересы могущественного оружейного лобби - Национальной стрелковой ассоциации, ставшей главным спонсором его предвыборной кампании 2016 года и выделившей его предвыборному фонду 36 миллионов долларов. Кроме того, эксперты и психиатры дали понять, что тезис Трампа о связи массовых расстрелов и видеоигр лишен оснований.

В феврале исследование, проведенное одним из британских аналитических центров, показало, что нет никаких доказательств того, что те, кто играет в жестокие видеоигры, более склонны к агрессивному поведению в реальном мире, чем их сверстники. "Идея о том, что жестокие видеоигры приводят к агрессии в реальном мире, популярна, но со временем она не очень хорошо себя зарекомендовала и оказалась лишенной оснований", - заявил профессор Эндрю Пжибыльски, директор по разработкам Оксфордского интернет-института, который проводил данное комплексное исследование, сообщает National Public Radio.

Оппоненты также указали на "собственный язык" Трампа как на часть этой большой проблемы. В речи, произнесенной в свое время им из Овального кабинета, глава Белого дома обратился к конгрессменам с настоятельным призывом принять меры в отношении предложенной им пограничной стены на границе с Мексикой. Трамп, как он часто делает, назвал нелегальных мигрантов "убийцами", хотя уровень преступности среди беженцев, не имеющих документов, ниже, чем среди граждан США в целом. "День за днем драгоценные жизни обрываются теми, кто нарушил наши границы, - сказал Трамп. - Сколько еще американской крови мы должны пролить, прежде чем конгресс выполнит свою работу?".

На митинге в Панама-Сити-Бич, штат Флорида, в мае Трамп снова говорил о "вторжении" иммигрантов и караване беженцев возле американской границы, когда его спросили: "Как вы остановите этих людей?" Кто-то в толпе тем временем громко крикнул: "Пристрели их!". Трамп услышал эту реплику, усмехнулся и сказал, что "только во Флориде вам может сойти с рук это утверждение".

Тем временем сразу после речи Трампа лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал лидера республиканского большинства Митча Макконнелла отозвать сенаторов с каникул на экстренную сессию, чтобы еще раз рассмотреть принятый палатой представителей универсальный закон о проверке биографических данных покупателей оружия и провести по нему немедленное голосование. В начале этого года контролируемая демократами нижняя палата конгресса приняла два законопроекта, направленных на то, чтобы сделать систему проверки биографических данных покупателя более строгой. Конгрессмены потребовали проверки биографических данных для всех продаж оружия от человека к человеку. Другой законопроект продлевает количество времени, в течение которого торговцы оружием должны ждать ответа от федеральной системы проверки данных. В настоящее время на это уходит всего три дня и часто оружие, по закону, продают человеку с неподтвержденными биографическими данными. Палата представителей, с учетом огромной загрузки системы, предлагает выделить для проверки 10 суток. Сенат проигнорировал предложения и не предпринял никаких действий на этот счет.

Вместе с тем, некоторые штаты, такие как "демократическая вотчина" - Калифорния, приняли на своем уровне законы, позволяющие правоохранительным органам временно забирать оружие у людей, представляющих опасность для окружающих. Причем, дочь президента и его старший советник Иванка Трамп также поддержала эту идею в воскресенье.

Кстати, уже после своей речи, в твите утром в понедельник Трамп нашел еще одного "виновника" массовых расстрелов, обвинив в этом по традиции СМИ. "Фейковые новости внесли большой вклад в гнев и ярость, которые накапливались в течение многих лет", - написал Трамп.

Напомним, что в субботу утром 21-летнйй молодой человек на расовой почве убил 20 человек в магазине Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Через несколько часов другой боевик убил девять человек в Дейтоне, штат Огайо, шестеро из которых были афроамериканцами, а одна жертва - его родной сестрой.