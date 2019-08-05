В США произошло два массовых расстрела на почве расовой ненависти

Такого в Америке, где массовые расстрелы уже стали обыденным явлением, еще не было. В субботу с интервалом в 12 часов страна испытала шок, узнав о бойнях сразу в двух штатах - Техасе и Огайо.

В 11 часов утра 21-летний Патрик Крузиос открыл огонь из автомата Калашникова по людям в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо в Техасе. Погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Возраст погибших составляет от двух до 83 лет. Эль-Пасо, где живет около 680 тысяч человек, находится в Западном Техасе по другую сторону границы от мексиканского города Хуарес. Преступник специально приехал в Эль-Пасо, расположенный в тысяче километров от его родного дома, чтобы убить как можно большее число мигрантов. Затем уже в Дейтоне, штат Огайо, американец, одетый в бронежилет, устроил беспорядочную пальбу в ночном клубе, где обычно отдыхают афроамериканцы и латиноамериканцы. Одновременно с Дейтоном произошел инцидент в Чикаго - там из едущей машины обстреляли группу людей в парке, семь человек получили ранения. Ранее на этой неделе в Америке произошло еще два расстрела: два сотрудника были убиты в магазине Walmart в Саутхейвене, штат Миссисипи. Еще три человека, включая двух детей, были застрелены 19-летним подростком, сторонником белого превосходства, на фестивале чеснока в Гилрое, в Калифорнии. Как отмечает "Лос-Анджелес таймс", слишком часто в последнее время массовые расстрелы стали совершаться преступниками, мотивом которых является расовая ненависть.

Эксперты издания подсчитали, что бойня в Техасе стала "юбилейным", 250-м массовым расстрелом в США с января 2019 года. Массовыми считаются случаи, где жертвами стали не менее четырех человек. Парадокс: в сегодняшней Америке алкоголь можно купить с 21 года, а приобрести пистолет - с 18 лет. Достаточно предъявить справку, что ты не псих и не наркоман. Силовые структуры перегружены проверкой документов, поданными гражданами, желающими купить оружие. За последнее десятилетие количество стволов на руках американцев возросло с 200, как минимум, до 350 миллионов единиц. Однако Трамп всякий раз, как это было и после трагедии в Эль-Пасо, говорит о "плохих новостях, трусливых, ужасных убийцах", "молится и скорбит вместе с жертвами". И вместе с тем он продолжает восхвалять Национальную стрелковую ассоциацию, "титульного спонсора" его предвыборной кампании 2016 года, которая уже дала понять, что даст главе Белого дома миллионы долларов на новую кампанию 2020 года. Показательны слова кандидата в президенты и бывшего конгрессмена от штата Техас, уроженца Эль-Пасо Бето О Рурка, который напомнил о том, что ежегодно от насилия в США гибнут около 40 тысяч человек.

По мнению оппонентов Трампа, оскорбительные заявления главы Белого дома о мигрантах побуждают "потенциально спящих" преступников попросту брать в руки штурмовую винтовку и идти убивать людей.