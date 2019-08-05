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Рубрика: В мире

Боевик в Огайо за минуту убил девять человек, включая сестру

Текст: Максим Макарычев
Стали известны новые подробности бойни в Дейтоне, штат Огайо.

Рано утром в воскресенье стрелок в бронежилете и маске открыл огонь в многолюдном районе Дейтона, который известен своей ночной жизнью, убив девять человек, включая свою родную сестру. Пострадали 27 американцев, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей. Это был второй массовый расстрел в США менее чем за сутки.

Фото: EPA
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На совершение это шокирующего преступления боевику потребовалась всего минута. Полицейские, находившиеся поблизости, очень быстро оказались на месте происшествия и застрелили злоумышленника, предотвратив гораздо более высокие потери, заявили представители местных властей.

"Офицеры действовали мгновенно и эффективно. Они положили конец этому за 30 секунд", - заявил на пресс-конференции начальник полиции Дейтона Ричард Биль. Он сообщил журналистам, что кровопролитие началось в час ночи по местному времени в округе Орегон, историческом районе, популярном своими ночными клубами, ресторанами, художественными галереями и люксовыми магазинами.

На видеозаписи, снятой возле бара "Нед Пепперс", видно, как отдыхающие наслаждались теплой летней ночью, а затем внезапно вынуждены были спасаться бегством, как только раздались выстрелы. Затем видно, как полицейские прибыли на место происшествия и открыли огонь по подозреваемому.

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По словам начальника полиции, многие люди забежали в бар, пытаясь спастись от пуль боевика. "Если бы этот человек прошел в бар с таким количеством оружия, произошли бы катастрофические травмы и гибель людей", - сказал Биль.

Полиция сообщает, что злоумышленник, который был убит на месте происшествия, опознан как 24-летний Коннор Беттс. Одна из жертв - его 22-летняя сестра Меган Беттс, сообщает National Public Radio. Возраст погибших - от 22 до 57 лет, среди них четыре женщины и пять мужчин. Шесть из девяти погибших были афроамериканцами, что дало повод говорить о том, что убийство было совершено белым американцем на почве расовой ненависти.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Беттс проживал в Беллбруке, штат Огайо, и был вооружен винтовкой штурмового типа, оснащенной расширенным магазином, который мог вместить 100 патронов. По словам Биля, он также носил защитные наушники и имел дополнительное ружье в своей машине. Как подчеркнул начальник полиции, оружие, которое использовалось при стрельбе, было легально куплено в интернете у дилера в Техасе и отправлено в Беллбрук местному торговцу огнестрельным оружием, который и продал его Беттсу.

У убийцы не было криминального прошлого, и он не состоял на учете спецслужб. В его "истории" есть ряд неоплаченных автомобильных штрафов.

Самое страшное сейчас переживают родители. Они узнали, что их сын - жестокий убийца, который вдобавок лишил жизни их дочь, его сестру, заключил Биль.

Сестра стрелка была студенткой в Государственном университете Райта, изучая науки о Земле и окружающей среде. Согласно ее странице в LinkedIn, она провела последние четыре месяца в качестве гида в Центре для посетителей в Монтане, где туристы узнают о тушении пожаров в отдаленных районах без дорог.

Фото: AP Photo/Rudy Gutierrez
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Стрельба в Дейтоне, прибрежном городе с населением около 140 тысяч человек на юго-западе Огайо, произошла всего через 13 часов после массового расстрела в магазине Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, где было убито 20 человек и еще 26 ранено. Напомним, 21-летний подозреваемый в этой стрельбе был взят под стражу.

Трагедия в Огайо стала третьим массовым убийством в США за неделю после того, как 19-летний подросток, и также на почве расовой ненависти, убил трех человек из автомата на фестивале чеснока в Гилрое в Северной Калифорнии, прежде чем покончить с собой.

В мире США Массовые убийства в США
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