В Японии сфотографировали обновленный Toyota Land Cruiser 200

На товарной площадке завода Toyota в Японии удалось сфотографировать обновлённый внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Внедорожник 2020 модельного года, по информации ресурса Kurdistan Automotive Blog, опубликовавшего снимки, готовится отправиться в дилерские центры.

Обновлённая модель получит скромный пакет изменений внешности, которые сводятся к рестайлинговым бамперам, другой форме противотуманных фар, решётке радиатора с менее сложным дизайном.

Скорее всего, салон также не претерпит существенных изменений, и японцы ограничатся обновлением материалов отделки, палитры цветовых решений и информационно-развлекательного комплекса.

Моторная гамма останется прежней. В настоящее время в России Toyota LC 200 представлен с бензиновым V8 объёмом 4.6 литра мощностью 309 л.с. и 249-сильным дизелем объёмом 4.5 литра. Оба работают в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена на модель начинается от 4 875 000 рублей.

Напомним, следующее поколение внедорожника может не получить V8 - их заменят на турбированные "шестёрки". Предполагается, что новая генерация выйдет на рынок в конце 2021 года и впервые за долгое время сменит индекс на "300".