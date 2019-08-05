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05.08.2019 12:17
Рубрика: В мире

В МИД пообещали ответить на планы США по развертыванию ракет

Текст: Сергей Новиков
Москва призывает Вашингтон отказаться от планов развертывания ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил на брифинге замглавы МИД России Сергей Рябков. Так дипломат прокомментировал недавние заявления главы Пентагона Марка Эспера, который обозначил свою заинтересованность в скорейшем размещении новых ракет в Азии.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"В условиях новых угроз, генерируемых США, мы, разумеется, будем принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности. При этом, как было объявлено президентом России 2 февраля, наша страна не станет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока там не появятся американские вооружения данного класса", - заявил Рябков, чьи слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Россия по-прежнему "выступает за продолжение конструктивного диалога с США по вопросам стратегической стабильности на основе уважения к друг другу и взаимного учета интересов".

США и Австралия заявили о необходимости усилить контроль над вооружениями

"Если развертывание новых американских систем начнется именно в Азии, тогда соответствующие шаги, балансирующие эти действия, будут предприниматься нами в направлении парирования указанных угроз. Но это справедливо и для европейского направления в равной мере", - подытожил Рябков.

"Призываем Вашингтон проявить ответственность и последовав примеру России отказаться от развертывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности, о чем активно заговорили в Пентагоне", - обратился к американским коллегам российский дипломат.

Именно на США Рябков возложил вину за негативные последствия для сложившейся международной системы безопасности вслед за выходом американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД).

"Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Именно США стали могильщиками ДРСМД. Они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него", - заявил Рябков.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
МИД РФ: Выход США из ДРСМД - серьезнейшая ошибка

Замглавы внешнеполитического ведомства напомнил, что именно "Россия последовательно и до самого последнего момента выступала в пользу сохранения" ДРСМД. В этой связи, по мнению Рябкова, отдельно звучащие на Западе заявление о том, что Россия тоже вышла из этого договора абсолютно некорректно. "Напротив, Россия сделала максимум возможного для спасения ДРСМД", - напомнил замминистра.

"Возобновленный 17 июля в Женеве в межведомственном формате российско-американский консультационный процесс по проблематике контроля над вооружениями с упором на их ракетно-ядерную составляющую должен быть продолжен", - напомнил Рябков, а также заявил, что Москва при обсуждении дальнейших шагов в сфере контроля над ракетно-ядерными вооружениями будет требовать учета ядерных потенциалов Франции и Великобритании.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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