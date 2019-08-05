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Рубрика: В мире

В США с начала года произошло 292 массовых убийства

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/ERIN SCOTT Фото: REUTERS/ERIN SCOTT
Фото: REUTERS/ERIN SCOTT

В США за 216 дней произошло 292 массовых убийства, включая преступления, совершенные на бытовой почве. За это время более 1300 человек получили ранения или были убиты, констатирует Quartz.com, ссылаясь на данные, собранные организацией Gun Violence Archive. Эта некоммерческая организация, базирующаяся в Вашингтоне, определяет массовые расстрелы как событие, в котором погибли по меньшей мере четыре человека.

Фото: EPA
В США произошло два массовых расстрела на почве расовой ненависти

Только за последние 24 часа в двух разных штатах произошл две массовые перестрелки. В субботу в городке Эль-Пасо, штат Техас, боевик убил 20 и ранил 26 человек. Второе ЧП случилось в ночь на воскресенье в Дейтоне, штат Огайо, где нападавший убил 9 человек и ранил еще 16 человек. Это была третья массовая стрельба в США на этой неделе. Офицеры застрелили боевика в Дейтоне. Стрелок из Эль-Пасо находится под стражей в полиции и допрашивается силовиками. Этот 21-летний белый американец опубликовал антииммигрантский манифест за несколько минут до нападения. Согласно манифесту, стрелок был вдохновлен новозеландской массовой стрельбой в мечети в марте этого года.

Как отметил портал Axios, в США зафиксирован самый высокий уровень владения оружием среди всех стран мира. На 100 человек приходится 120,5 пистолета, что более чем в два раза превышает показатель Йемена, который имеет следующий самый высокий показатель - 52,8 пистолета на 100 человек.

Высокий уровень владения оружием, а также резкое распространение белого национализма и антииммигрантских настроений, отмечают эксперты, являются в последнее время основными причинами беспрецедентного количества массовых расстрелов в США.

В мире США Массовые убийства в США
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