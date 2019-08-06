Акции компаний по продаже видеоигр подешевели после заявления Трампа

Акции компаний, выпускающих видеоигры, подешевели после громкого заявления президента США. Комментируя недавние события в Эль-Пасо и Дейтоне, Дональд Трамп обвинил в пропаганде насилия интернет и видеоигры.

По мнению американского лидера, в массовых расстрелах виноваты в первую очередь те, кто "восхваляет насилие". Трамп предложил ограничить продажу видеоигр, чтобы молодым людям было труднее их покупать.

"Ужасные видеоигры сейчас стали обычным явлением. Мы должны остановить или существенно уменьшить это", - подчеркнул глава Белого дома во время выступления в Нью-Джерси.

При этом политик ни слова не сказал о необходимости ужесточения законов об обороте оружия, на чем настаивают его оппоненты.

Напомним, в минувшую субботу в городе Эль-Пасо (штат Техас) 21-летний американец на расовой почве убил 20 человек. Через несколько часов в Дейтоне (штат Огайо) еще один злоумышленник застрелил девять человек, шестеро из которых были афроамериканцами.