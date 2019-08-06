Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота "Спартака"

Новости

Центробанки мира в этом году закупили рекордное количество золота 17:22
Peugeot и Top Gear показали, что кроссовер 3008 - тот еще внедорожник 17:19
В заброшенном парке в Ленобласти обнаружили "Храм Солнца" 17:18
В новосибирском Академгородке расчленили кота 17:17
Новый кроссовер Mimco Alif приедет из Малайзии 17:01
В Ростове ставропольцу вынесли приговор за подготовку теракта 17:00
Гастрольный самолет певицы Pink загорелся при посадке в Дании 16:59
Дуб, "снявшийся" в "Побеге из Шоушенка", распилили на сувениры 16:55
На Кубани подросток пострадал в бассейне на базе отдыха 16:53
В Испании изобрели авоську 16:51
Эвакуированные жители Ачинска смогут вернуться домой к концу дня 16:46
МВД России и Беларуси будут обмениваться информацией в электронном виде 16:43
Американский баскетболист дисквалифицирован из-за беременности 16:33
В Севастополе отремонтируют загрязняющий море коллектор 16:32
Патрульный самолет ВМС Франции провел разведку над Крымским мостом 16:30
Пропавший в Красноярском крае частный самолет вышел на связь 16:29
Суд отпустил под домашний арест офицера ФСБ по делу о разбое 16:24
Более 20 соцобъектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года 16:20
В Коми на рыбалке утонули два несовершеннолетних брата 16:20
Авиабилеты за рубеж подорожают из-за роста курса евро 16:17
Культовый космохоррор "Сквозь горизонт" станет сериалом 16:15
На строительстве метро в Москве появится четвертый щит диаметром 10 м 16:07
Duster доказал, что его рано отправлять на пенсию 16:07
Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском 16:00
В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Какие курьезные правила существуют в разных странах мира
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
06.08.2019 16:22
Рубрика: Спорт

Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Эпизод на 82-й минуте матча "Спартак" - "Динамо", когда судья не заметил фол Самуэля Жиго на Вячеславе Грулеве, должен был закончиться назначением 11-метрового. Такое мнение высказал глава Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции по итогам очередного тура РПЛ.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Боярский назвал матч "Спартак" - "Динамо" жалкой пародией на футбол

- Безбородов очень хорошо провел матч. В данной ситуации он смотрел со спины и не видел момента. На повторе четко видно, что это 11-метровый удар, - приводит слова Егорова ТАСС.

В тоже время ответный гол "Зенита" в ворота "Краснодара" был забит по правилам. После матча в прессе говорилось о том, что в единоборстве в центре поля между Браниславом Ивановичем и Тони Вилленой, с которого и началась голевая атака, игрок "Зенита" нарушил правила. Некоторые игроки краснодарцев после матча обвинили арбитра встречи Алексея Еськова в том, что он отказался смотреть повтор момента.

- На этом матче работал VAR. По этому моменту произошел диалог между арбитрами на поле и в кабине. После забитого мяча была пауза в игре, арбитр VAR еще раз просмотрел этот эпизод, и было принято решение, что нарушения там не было, - сказал Егоров.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме
Роухани разъяснил последствия войны с Ираном
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором