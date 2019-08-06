Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота "Спартака"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".

Эпизод на 82-й минуте матча "Спартак" - "Динамо", когда судья не заметил фол Самуэля Жиго на Вячеславе Грулеве, должен был закончиться назначением 11-метрового. Такое мнение высказал глава Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции по итогам очередного тура РПЛ.

- Безбородов очень хорошо провел матч. В данной ситуации он смотрел со спины и не видел момента. На повторе четко видно, что это 11-метровый удар, - приводит слова Егорова ТАСС.

В тоже время ответный гол "Зенита" в ворота "Краснодара" был забит по правилам. После матча в прессе говорилось о том, что в единоборстве в центре поля между Браниславом Ивановичем и Тони Вилленой, с которого и началась голевая атака, игрок "Зенита" нарушил правила. Некоторые игроки краснодарцев после матча обвинили арбитра встречи Алексея Еськова в том, что он отказался смотреть повтор момента.

- На этом матче работал VAR. По этому моменту произошел диалог между арбитрами на поле и в кабине. После забитого мяча была пауза в игре, арбитр VAR еще раз просмотрел этот эпизод, и было принято решение, что нарушения там не было, - сказал Егоров.