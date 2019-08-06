Duster доказал, что его рано отправлять на пенсию

У британского журнала Good Housekeeping есть специальное подразделение Good Housekeeping Institute (Институт домашнего хозяйства), занимающееся анализом уровня удовлетворённости потребителя широкого спектра продуктов: от манной крупы до мобильных телефонов. На этот раз эксперты выяснили отношение к кроссоверу Duster.

Опрос проводился среди читателей популярного журнала, и Duster, по его итогам, стал обладателем титула "Рекомендовано читателями "Домашнего очага": 92% респондентов сказали, что рекомендуют кроссовер к покупке своим друзья, коллегам и родственникам.

Duster заработал по итогам всех оценок 8.4 балла из 10 возможных. Вот как характеризовали читатели журнала Good Housekeeping этот кроссовер: "Лучшее предложение за эти деньги - не чета конкурентам", "Хорошее соотношение цены и качества по сравнению с другими SUV сегмента", "Стильная внешность, дополненная инновационными технологиями, качественными сборкой и материалами интерьера".

Цена на Dacia Duster в Великобритании начинается от 10 995 фунтов стерлингов (867 000 рублей). В России купить эту модель под брендом Renault можно от 719 000 рублей. Напомним, в будущем Duster сменит атмосферный мотор на турботройку.