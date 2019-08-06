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06.08.2019 10:05
Рубрика: Легковые авто

Lada похвасталась продажами Granta и Vesta на падающем рынке

Текст: Евгений Костин

ПАО "АВТОВАЗ" опубликовало результаты продаж автомобилей Lada по итогам семи месяцев 2019 года. Как известно, авторынок демонстрирует небольшое падение, но отечественному автопроизводителю удаётся не только сохранять продажи, но и увеличивать их по некоторым позициям.

С января по июль 2019 года в РФ было продано 203 672 новых Lada. По данным компании, это на 2.2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результаты июля несколько скромнее: прирост составил 0.3% (29 486 реализованных авто). На АвтоВАЗе отметили, что доля рынка, по их собственной оценке, составляет 21% - на один процент больше, чем в январе-июля 2018-го.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Список бестселлеров Lada по-прежнему возглавляет Granta, которая продавалась в рассматриваемом периоде заметно лучше: 74 634 машины семейства (+40.1%). В июле своих владельцев нашли 10 652 автомобиля, что на 40.2% больше, чем в этом же месяце прошлого года.

Семейство автомобилей Lada Granta представлено седаном, хэтчбеком, лифтбеком, универсалом и его кросс-версией. Цена на модель начинается от 444 900 рублей.

На втором месте - Lada Vesta. С января по июль 2019 года дилеры реализовали 64 721 экземпляр модели (+10.4%). Как седаны и универсалы Vesta продавались в июле, в компании не уточнили - вероятно, наблюдается снижение спроса. Купить Vesta можно начиная от 606 900 рублей. Напомним, что у модели есть версия Sport (от 1 057 900 рублей) и битопливная модификация CNG (от 821 900 рублей).

Фото: Пресс-служба ГК АТС
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Про Lada Largus, занимающего третье место в списке самых продаваемых моделей автопроизводителя, в пресс-службе решили не рассказывать практически ничего, очевидно, по той же причине. Известно лишь, что за 7 месяцев было продано 24 380 машин. Largus - семейство, состоящее из 5- и 7-местных универсалов повышенной вместимости, их Cross-версий и фургона. Цена - от 597 900 рублей.

Напомним, в настоящее время АвтоВАЗ находится в корпоративном отпуске, который продлится до 11 августа. Ранее "Российская газета" сообщала, что компания переписала ценники на модели Lada.

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