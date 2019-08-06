Lada похвасталась продажами Granta и Vesta на падающем рынке

ПАО "АВТОВАЗ" опубликовало результаты продаж автомобилей Lada по итогам семи месяцев 2019 года. Как известно, авторынок демонстрирует небольшое падение, но отечественному автопроизводителю удаётся не только сохранять продажи, но и увеличивать их по некоторым позициям.

С января по июль 2019 года в РФ было продано 203 672 новых Lada. По данным компании, это на 2.2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результаты июля несколько скромнее: прирост составил 0.3% (29 486 реализованных авто). На АвтоВАЗе отметили, что доля рынка, по их собственной оценке, составляет 21% - на один процент больше, чем в январе-июля 2018-го.

Список бестселлеров Lada по-прежнему возглавляет Granta, которая продавалась в рассматриваемом периоде заметно лучше: 74 634 машины семейства (+40.1%). В июле своих владельцев нашли 10 652 автомобиля, что на 40.2% больше, чем в этом же месяце прошлого года.

Семейство автомобилей Lada Granta представлено седаном, хэтчбеком, лифтбеком, универсалом и его кросс-версией. Цена на модель начинается от 444 900 рублей.

На втором месте - Lada Vesta. С января по июль 2019 года дилеры реализовали 64 721 экземпляр модели (+10.4%). Как седаны и универсалы Vesta продавались в июле, в компании не уточнили - вероятно, наблюдается снижение спроса. Купить Vesta можно начиная от 606 900 рублей. Напомним, что у модели есть версия Sport (от 1 057 900 рублей) и битопливная модификация CNG (от 821 900 рублей).

Про Lada Largus, занимающего третье место в списке самых продаваемых моделей автопроизводителя, в пресс-службе решили не рассказывать практически ничего, очевидно, по той же причине. Известно лишь, что за 7 месяцев было продано 24 380 машин. Largus - семейство, состоящее из 5- и 7-местных универсалов повышенной вместимости, их Cross-версий и фургона. Цена - от 597 900 рублей.

Напомним, в настоящее время АвтоВАЗ находится в корпоративном отпуске, который продлится до 11 августа. Ранее "Российская газета" сообщала, что компания переписала ценники на модели Lada.