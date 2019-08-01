АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

Автомобили Lada подорожали с 1 августа. Производитель изменил ценники без каких-либо объяснений и пресс-релизов.

Полную раскладку по росту цен представил сайт Лада.онлайн. По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч. Сильнее остальных изменились цены на седаны и универсалы Vesta - на 7 тысяч.

Теперь самая доступная Lada - базовая комплектация седана Lada Granta - стоит 444 900 рублей. Самая дорогая - топовая Vesta Sport - обойдется в 1 057 900 рублей. Добавим, что большинство автомобилей Lada, несмотря на подорожание, входят в число самых доступных машин на российском рынке.

Это уже третье повышение цен на Lada в нынешнем году. В январе машины подорожали на 2,5-3% из-за изменения ставки налога на добавленную стоимость. В июле изменение цен на 5 тысяч рублей связывалось с инфляционными процессами.