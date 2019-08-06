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06.08.2019 12:00
Рубрика: Спорт

Мама Малкома опровергла, что ее сын столкнулся с расизмом в "Зените"

Текст: Максим Домчев
Флавиа де Оливейра, мама новичка "Зенита" бразильца Малкома, опровергла сообщения английской прессы о том, что болельщики клуба из Санкт-Петербурга встретили ее сына расистским баннером на матче четвертого тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Бразильский полузащитник Малком в дебютном матче за "Зенит". Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Бразильский полузащитник Малком в дебютном матче за "Зенит". Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Бразильский полузащитник Малком в дебютном матче за "Зенит". Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Встреча "Зенита" и "Краснодара" состоялась 3 августа в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Малком, о переходе которого в "Зенит" из "Барселоны" было объявлено днем ранее, дебютировал в составе "сине-бело-голубых", выйдя на замену на 72-й минуте. После матча ряд английских СМИ сообщили, болельщики "Зенита" встретили Малкома баннером на фанатском секторе, в котором якобы выражалось недовольство приобретением игрока из-за его цвета кожи. В "Зените" опровергли это, заявив, что смысл слов на баннере британской прессой был искажен. В частности, поводом для подобных публикаций послужил баннер, на котором было написано: "Спасибо руководству за верность традициям".

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Флавиа де Оливейра рассказала ESPN, что, как только появились новости про расистские действия фанатов "сине-бело-голубых" в адрес ее сына, сразу же связалась с Малкомом.

"Когда я прочитала новости, то позвонила сыну и спросила, правда ли это. Он даже удивился и переспросил: "Правда что?". Он не заметил никаких действий в отношении себя и был очень доволен всем после матча, - заявила мама Малкома.

"Сын доволен отношением к себе со стороны руководства клуба, особенно генерального директора (Александра Медведева). Он попросил найти ему репетитора и хочет выучить русский язык. А вчера он весь день гулял по городу и не было никаких проблем", - отметила она.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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В то же время Флавиа де Оливейра вспомнила, что члены ее семьи сталкивалась с проявлениями расизма во Франции и Испании.

"Я сталкивалась с расизмом во Франции, Малком прошел через это в Испании. Я научила сына, что нельзя становиться заложником ситуации. Нельзя притворяться, что нет этой проблемы. Расизм нужно осуждать и бороться против него, но нельзя позволять этому оказывать влияние на твою жизнь", - сказала женщина.

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