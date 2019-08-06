МИД КНДР: Пхеньян все меньше хочет выполнять договоренности с США и Сеулом

Северная Корея все меньше хочет исполнять договоренности с США и Южной Кореей. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, распространенном постпредством республики при ООН в связи с военными учениями Вашингтона и Сеула, которые начались в понедельник.

Учения проводятся несмотря на многочисленные требования КНДР об их отмене. По мнению северокорейской стороны, это свидетельствует о том, что США и Южная Корея не изменили свою позицию и продолжают видеть в КНДР врага.

В заявлении дипведомства отмечается, что Вашингтон размещает большое количество наступательного вооружения в Южной Корее, а также "игнорирует свое обязательство приостановить проведение военных учений", данное на саммитах в Сингапуре и Пханмунджоме.

Все эти факты доказывают, что "власти США и Южной Кореи не имеют политической воли для реализации совместных заявлений, в соответствии с которыми они обязались улучшить как межкорейские отношения, так и между КНДР и США", - говорится в документе.

Подчеркивается, что данная ситуация "охлаждает" желание выполнять американо-северокорейские договоренности и межкорейские соглашения, а военные учения "приведут КНДР к пересмотру своих предыдущих шагов".

"Мы не изменили нашу позицию о необходимости решать проблемы посредством диалога. Но динамика диалога будет более незаметной, пока продолжаются враждебные военные действия", - цитирует РИА Новости заявление северокорейского МИД.