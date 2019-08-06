Минск направил приглашения международным наблюдателям

Приглашения наблюдать за выборами в белорусский парламент Минск направил Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Исполкому СНГ, Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщила 6 августа председатель ЦИК Лидия Ермошина, уточнив, что уже получила соответствующую информацию из МИД РБ.

В свою очередь ЦИК позже направит приглашения коллегам из Центральных комиссий и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, которая базируется в Республике Корея. Кроме того, пояснила Ермошина, приглашения будут отправлены в Центризбиркомы стран, куда направлялись наблюдать за выборами представители белорусской Центральной комиссии. "Это Российская Федерация, Украина, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан. В общем, все страны СНГ плюс Украина, Грузия и Корея", - уточнила руководитель избиркома.

Правда, назвать предварительное количество международных наблюдателей Ермошина пока затруднилась, поскольку миссии, по ее словам, еще не сформированы. Следует напомнить, что 30 июля председатель ЦИК по итогам встречи с президентом Беларуси дала понять, что Минск будет без ограничений приглашать международных наблюдателей на парламентские выборы.

В белорусской столице, сообщает БЕЛТА, сейчас проходит заседание Центральной комиссии, на котором принимаются постановления по вопросам подготовки и проведения выборов в Национальное собрание Беларуси 7-го созыва. В частности, утверждаются календарные планы организационных мероприятий выборов в Палату представителей и Совет Республики.

Как уже информировал "СОЮЗ", накануне глава государства подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания РБ 7-го созыва, которые пройдут соответственно 7 и 17 ноября текущего года.

На проведение парламентских выборов, уточнила Ермошина, официальный Минск планируется потратить около 12 млн долларов США, добавив, что речь идет и о выборах в Палату представителей, и о выборах в Совет Республики.

Финансирование в этом году по сравнению с парламентской кампанией 2016 года увеличено на полмиллиона долларов, что "связано с ростом средней заработной платы по стране", - пояснила глава ЦИК.