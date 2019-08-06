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06.08.2019 17:52
Рубрика: В мире

Парламент Индии лишил Джамму и Кашмир особого статуса

Текст: Игорь Дунаевский

Нижняя палата парламента Индии вслед за верхней одобрила резонансный законопроект об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, который теперь будет разделен на две территории. Документ, ранее внесенный главой МВД и подписанный президентом республики, поддержало подавляющее число депутатов - 355 высказались "за" и лишь 66 "против".

Фото: Александр Хроленко/РИА Новости
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Принятое властями решение означает, что штат Джамму и Кашмир - единственный регион Индии с преимущественно мусульманским населением, лишится своего особого статуса, который был закреплен в 370-й статье конституции страны. Например, согласно этому статусу все принятые центральной властью законы должны были проходить утверждение в местной ассамблее. Кроме того, выходцы из других регионов не могли занимать управленческие должности в Джамму и Кашмире.

Теперь он будет разделен на два региона в статусе "союзных территорий", которые обладают меньшей автономией, чем штаты. Правительство считает, что такой шаг поспособствует социально-экономическому развитию региона и борьбе с терроризмом.

Решение вызвало резкую критику властей Пакистана. Напомним, ранее территориальные споры вокруг Кашмира становились причиной индо-пакистанских войн в 1947-48 годах, а затем в 1965 году.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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