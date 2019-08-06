Peugeot и Top Gear показали, что кроссовер 3008 - тот еще внедорожник

Компания Peugeot представила кроссовер 3008 с экспедиционными аксессуарами, который сможет преодолеть "самые грязные трассы и самые дремучие леса". Звучит самонадеянно…

Новинку создали на базе полноприводного Peugeot 3008 GT Line с двигателем 1.6 PureTech мощностью 150 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатый "автомат". Кроссовер посадили на колёса со стальными 17-дюймовыми дисками, обутыми в шины Grippy Cooper AT3. Спереди днище защитили при помощи стальной пластины.

На крыше "экспедиционного" Peugeot 3008 появился алюминиевый багажник с мощным светодиодным фонарём и возможностью установки палатки ARB Simpson. Заднюю часть кроссовера оборудовали креплением для велосипеда.

Концепт на базе Peugeot 3008 был создан совместно с редакцией журнала Top Gear, которым понадобился автомобиль для преодоления тропы Хо Ши Мина, которая использовалась для переброски войск и техники во время войны во Вьетнаме. Со своей задачей, как заявляют в компании, кроссовер справился, показал весь потенциал и доказал эффективность технологии Advanced Grip Control.

В России Peugeot 3008 нового поколения можно купить начиная от 1 899 000 рублей. Модель предложена со 150-сильными бензиновым BlueHDi объёмом 2.0 литра и дизелем THP объёмом 1.6 литра. Оба работают в паре с 6-ступенчатой МКП, привод - передний.

Напомним, что автомобили Peugeot возглавляют рейтинги надёжности.