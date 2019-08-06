На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка

Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.

Об открытии рассказывает Live Science. Речь идет о подводной лодке военно-морских сил США USS Grunion. Она затонула около 80 лет назад во время своей первой миссии.

Команда из 70 человек выполняла боевое задание в водах Тихого океана, никто из моряков не выжил. После многих лет поисков подводные исследователи обнаружили носовой фрагмент этой субмарины у побережья Алеутских островов на Аляске.

Подлодка находится на глубине около 820 метров. Ее носовой фрагмент был обследован при помощи автономных подводных аппаратов AUV. Исследователям удалось получить отличные фотограмметрические снимки, которые были использованы для создания 3D-изображений подводного судна.

"Получение этих подробных трехмерных изображений очень полезно для науки, поскольку археологи и историки теперь могут прямо дома месяцами проводить детальные исследования", - говорит Тим Тэйлор из проекта Lost 52.

Субмарина USS Grunion была введена в строй 11 апреля 1942 года. Командовал ею коммандер-лейтенант Маннерт Абеле. Эта подлодка была отправлена на дежурство в Перл-Харборе. По пути ее экипаж спас 16 человек из команды транспортного корабля США, торпедированного немецкой подлодкой.

Однако первое же боевое задание стало для USS Grunion последним. В июне 1942 года это судно было отправлено на Алеутские острова. У побережья Аляски субмарина потопила два японских патрульных катера. 30 июля ее отозвали обратно на военно-морскую базу.

После этого она пропала. Правда, официально утерянной эту подлодку признали только 5 октября 1942 года. Но история на этом не закончилась. В 2006 году трое сыновей Абеле - Брюс, Брэд и Джон - начали поиски.

Они поступили на службу в Williamson & Associates, фирму по морской геофизике, что помогло им найти пропавшую подводную лодку. Однако нос субмарины отсутствовал.

В октябре 2018 года члены проекта Lost 52 обследовали окрестности и обнаружили, что нос субмарины буквально соскользнул с подводного вулканического склона. Его нашли примерно в 400 метрах от основных обломков.

И только сейчас исследователи обнародовали полученные данные.