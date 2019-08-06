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06.08.2019 14:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка

Текст: Денис Передельский

Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.

Об открытии рассказывает Live Science. Речь идет о подводной лодке военно-морских сил США USS Grunion. Она затонула около 80 лет назад во время своей первой миссии.

Команда из 70 человек выполняла боевое задание в водах Тихого океана, никто из моряков не выжил. После многих лет поисков подводные исследователи обнаружили носовой фрагмент этой субмарины у побережья Алеутских островов на Аляске.

Фото: Пресс-служба Поискового движения России в Сахалинской области
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Подлодка находится на глубине около 820 метров. Ее носовой фрагмент был обследован при помощи автономных подводных аппаратов AUV. Исследователям удалось получить отличные фотограмметрические снимки, которые были использованы для создания 3D-изображений подводного судна.

"Получение этих подробных трехмерных изображений очень полезно для науки, поскольку археологи и историки теперь могут прямо дома месяцами проводить детальные исследования", - говорит Тим Тэйлор из проекта Lost 52.

Субмарина USS Grunion была введена в строй 11 апреля 1942 года. Командовал ею коммандер-лейтенант Маннерт Абеле. Эта подлодка была отправлена на дежурство в Перл-Харборе. По пути ее экипаж спас 16 человек из команды транспортного корабля США, торпедированного немецкой подлодкой.

Однако первое же боевое задание стало для USS Grunion последним. В июне 1942 года это судно было отправлено на Алеутские острова. У побережья Аляски субмарина потопила два японских патрульных катера. 30 июля ее отозвали обратно на военно-морскую базу.

После этого она пропала. Правда, официально утерянной эту подлодку признали только 5 октября 1942 года. Но история на этом не закончилась. В 2006 году трое сыновей Абеле - Брюс, Брэд и Джон - начали поиски.

Они поступили на службу в Williamson & Associates, фирму по морской геофизике, что помогло им найти пропавшую подводную лодку. Однако нос субмарины отсутствовал.

В октябре 2018 года члены проекта Lost 52 обследовали окрестности и обнаружили, что нос субмарины буквально соскользнул с подводного вулканического склона. Его нашли примерно в 400 метрах от основных обломков.

И только сейчас исследователи обнародовали полученные данные.

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