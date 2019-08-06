Жена Никиты Белых подала на развод

Бывший глава Кировской области Никита Белых, который сейчас отбывает наказание в рязанской колонии, и его жена Екатерина расторгают супружеские отношения. Об этом женщина сообщила в соцсетях.

Она отметила, что "это сложное решение" принято в связи с угрозами, поступающими в последнее время в ее адрес. Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.

При этом Екатерина Белых отметила, что с мужем они остаются друзьями и сделают все, чтобы сохранить хорошие отношения.

Напомним, Никита Белых и Екатерина Рейферт поженились в разгар судебного процесса - в ноябре 2017 года. В том же месяце они обвенчались в СИЗО "Лефортово". В феврале 2018-го чиновника признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 48 миллионов рублей.