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06.08.2019 19:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жена Никиты Белых подала на развод

Текст: Виктор Девицын
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Бывший глава Кировской области Никита Белых, который сейчас отбывает наказание в рязанской колонии, и его жена Екатерина расторгают супружеские отношения. Об этом женщина сообщила в соцсетях.

Фото: РИА Новости
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Она отметила, что "это сложное решение" принято в связи с угрозами, поступающими в последнее время в ее адрес. Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.

При этом Екатерина Белых отметила, что с мужем они остаются друзьями и сделают все, чтобы сохранить хорошие отношения.

Напомним, Никита Белых и Екатерина Рейферт поженились в разгар судебного процесса - в ноябре 2017 года. В том же месяце они обвенчались в СИЗО "Лефортово". В феврале 2018-го чиновника признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 48 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Кировская область ЦФО Рязанская область Рязань Дело Никиты Белых
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