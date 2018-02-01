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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Белых признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Также Белых должен выплатить штраф в размере 48 миллионов рублей. Прокуратура просила приговорить обвиняемого к 10 годам колонии и назначить выплату 100-миллионного штрафа.

В июне 2016 года Никита Белых, возглавлявший тогда Кировскую область, был задержан в Москве при получении взятки. По версии следствия, Белых получил около 400 тысяч евро за покровительство при ведении предпринимательской деятельности на территории области.

В последнем слове Белых заявил, что не признает вину. Находясь под арестом Белых, испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

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