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06.08.2019 19:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После взрывов и огня

Военные доложили о ликвидации пожара в Ачинске
Текст: Алексей Бондарев (Красноярск) , Юрий Гаврилов, Сергей Птичкин, Надежда Столярчук
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)
Во вторник около 11 утра в минобороны корреспонденту "РГ" сообщили: пожар на складе Центра материально-технического обеспечения ЦВО в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения больше нет.

"Детонация боеприпасов прекратилась. Десять военно-транспортных Ил-76 и пять вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами приступили к проливке территории склада. Ранее другой Ил-76 провел под Ачинском разведку местности", - заявили в ведомстве. Там добавили, что к обследованию самого склада и прилегающих территорий приступили многофункциональные роботизированные комплексы пожаротушения, а также две инженерные машины разграждения. С воздуха мониторинг осуществляют четыре беспилотника. Для оказания помощи правоохранителям в Ачинск перебросили 150 военных полицейских.

В понедельник в район ЧП по поручению министра обороны Сергея Шойгу прилетел его заместитель Дмитрий Булгаков.

Фото: Reuters
Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском

До этого он несколько дней координировал работу военной авиации в охваченных пожарами районах Красноярского края. А когда случилась беда в Ачинске, переключился на нее. После осмотра района бедствия Булгаков сделал ряд важных заявлений. Прежде всего, по его словам, сейчас арсенал никакой угрозы для города и ближайшего населенного пункта Каменка уже не представляет. Детонация пороховых зарядов там прекратилась, хотя сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов. "В настоящее время на место прибывают 70 специалистов-саперов Национального центра разминирования, которые обеспечат всю безопасность в жилой зоне арсенала и в населенном пункте рядом с ним. И только после этого мы дадим команду на возвращение жителей", - подчеркнул замминистра обороны.

Он категорически опроверг слухи, что в результате взрывов и пожара военные склады и ближайший к ним поселок Каменка фактически стерты с лица земли. "Я лично был на арсенале, посмотрел жилую зону, доехал до технической зоны и посмотрел все, - объяснил генерал. - Да, есть вопросы, есть моменты, которые необходимо поправить. В частности, по выбитым в зданиях стеклам. Но остальное все цело, все машины на месте", - сказал Булгаков. Тем не менее это ЧП может ускорить процесс расформирования арсенала, который ранее был намечен на 2022 год. Наиболее вероятной причиной этого, в прямом смысле слова, громкого происшествия генерал назвал человеческий фактор. "Точнее скажут следственные органы и прокуратура", - поделился соображениями замминистра.

Тушить боеприпасы водой категорически запрещено - она может лишь увеличить силу взрывов

По данным следователей, на арсенале в ходе погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной пока причине произошел пожар. Прибывшая туда пожарная группа пыталась его потушить, однако начался неконтролируемый подрыв боеприпасов.

Как удалось выяснить "РГ", на арсенале в Ачинске хранились достаточно старые боеприпасы, подлежащие утилизации. По мнению экспертов-взрывотехников, причиной их возгорания и взрывов мог стать не только человеческий фактор, но и вполне естественная причина. При долгом хранении в порохах накапливается статическое электричество. Достаточно небольшого толчка, чтобы произошло самовозгорание или даже взрыв. Дальше - цепная реакция.

Фото: Денис Тараканов/ТАСС
По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено дело

Что могло послужить причиной смещения боеприпаса? Да что угодно. Людей, скорее всего, в эпицентре взрыва не находилось, иначе жертвы были бы большими. Тушить горящие боеприпасы водой категорически запрещается, так как при соединении с некоторыми образцами взрывчатки она может лишь увеличить силу взрывов. Поэтому обычно ждут, когда взрывы прекратятся, а пороха выгорят. Потом уже ликвидируют последствия и оставшиеся очаги горения.

Между тем Ачинск постепенно успокаивается. В город отменили режим ЧС, жителям разрешили возвратиться в свои дома. Уже к обеду на рынках шла бойкая торговля, ходил городской транспорт. Только в здании горадминистрации работал оперативный штаб, о чем можно было догадаться по скоплению машин спецсвязи. На южном выезде из города шоссе перекрыто - в сторону Назарово закрыт проезд по мосту. Между южной окраиной города и Каменкой, где расположены склады, никакого жилья нет - только промзоны, перелески и пустыри. На близлежащей АЗС за весь день не было ни одной машины.

Местные жители говорят, что со столь масштабной эвакуацией власти, наверное, перестарались - зона разрушений от взрывной волны и осколков завершается на окраине самой Каменки. Там пострадало несколько домов, завалились сараи. Дальше разрушений нет, только выбитые окна. Собственно, в самом Ачинске все пострадавшие - те, кто не выдержал психологических перегрузок. Так, 93-летняя бабушка одной из наших собеседниц попала в больницу с инсультом - переволновалась, когда ей пришлось по настоянию родных идти прятаться в погребе.

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