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06.08.2019 12:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти КБР помогут семье погибшей чемпионки по кикбоксингу

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Семья погибшей чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой получит от властей Кабардино-Балкарии необходимую помощь. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе главы республики.

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33-летняя спортсменка утонула в Севастополе во время шторма, спасая свою подругу, вице-чемпионку мира по кикбоксингу Элину Гисмееву.

- Семье будет оказана вся возможная помощь со стороны республики. Погибшая спортсменка наша землячка - родилась в Чегемском районе, здесь живет ее семья, здесь же будут и похороны, - рассказали в пресс-службе.

Ранее глава республики Казбек Коков выразил соболезнования семье и близким спортсменки.

- Во время купания в море одна из девушек начала тонуть. Вторая бросилась на помощь, но стихия оказалась сильнее. Очень жаль. Искренне соболезную родным и близким погибших. Сил и терпения вам, - написал Коков в своем официальном аккаунте.

Как сообщалось, 4 августа во время шторма на территории яхт-клуба "Юг" утонули две девушки. Тела погибших удалось достать из воды только утром следующего дня. Следственный комитет начал проверку действий сотрудников яхт-клуба, где купание не предусмотрено.

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