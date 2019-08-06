Топ-10 самых популярных SUV России: Kia Sportage догоняет Duster

Hyundai Creta укрепила свое преимущество в рейтинге самых востребованных в России кроссоверов и внедорожников. Тем временем Kia Sportage и Volkswagen Tiguan постепенно догоняют Renault Duster в споре за второе место. До конца года за "виртуальный" пьедестал в сегменте SUV разгорится ожесточенная борьба.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле главный бестселлер бренда Hyundai в России - кроссовер Creta - разошелся тиражом 5 410 экземпляров. У Kia Sportage - 3 567 продаж, у Toyota RAV4 - 3 360. В пятерку также вошли VW Tiguan - 2 821 машина и Renault Duster - 2 690.

В топ-10 также вошли Lada 4x4 (2 552), Skoda Kodiaq (2 333), Renault Kaptur (2 226), Mitsubishi Outlander (2 146) и Mazda CX-5 (1 995).

Отметим, что продажи Duster упали в годовом сравнении на 12%. Для остальных моделей из первой десятки июль 2019 года оказался более удачным месяцем, нежели в 2018-м. Особенно прибавили Kodiaq и Sportage - 29% и 28% соответственно. Но если чешский кроссовер по итогам января-июля замыкает десятку, то корейский уже ворвался в тройку.

Топ-5 по итогам семи прошедших месяцев выглядит так: Hyundai Creta (40 039), Renault Duster (21 403), Kia Sportage (19 155), Volkswagen Tiguan (19 115), Lada 4x4 (17 598). Учитывая отрицательную динамику продаж Duster, почти нулевую у Sportage и позитивную у Tiguan, очевидно, что за оставшиеся 5 месяцев эти модели вполне могут поменяться в рейтинге местами.

Следующие пять позиций распределили между собой Toyota RAV4, Renault Kaptur, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai и Skoda Kodiaq.

Отметим, что в целом продажи в июле на российском рынке упали на 2,4% в сравнении с тем же месяцем 2018 года. Ровно такой же показатель динамики зафиксирован и по итогам первых семи месяцев. Удачливее всех автомобилями торгуют Lada, Kia, Hyundai, Renault и Toyota. В модельном зачете нет равных Lada Granta и Vesta, за которыми идет Kia Rio.