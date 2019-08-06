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06.08.2019 18:00
Рубрика: Легковые авто

Три месяца падения: российский авторынок снова просел

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В июле на авторынке в России снова зафиксировано падение.

По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 2,4% (3 484 единицы по сравнению с 2018 годом). За прошлый месяц в стране было продано 139 968 автомобилей. "В минус" авторынок уходит уже третий месяц подряд.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Lada похвасталась продажами Granta и Vesta на падающем рынке

Как отметили эксперты, все десять моделей - лидеры продаж новых легковых автомобилей - российского производства.

Cреди брендов на первом месте по продажам Lada, затем идут Kia, Hyundai, Renault и Toyota. Также в топ-10 самых продаваемых марок в июле вошли Volkswagen, Skoda, ГАЗ, Nissan и Mercedes-Benz.

По словам заместителя председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Ларса Химмера, в целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся.

Ранее эксперты назвали топ-10 самых популярных SUV России.

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