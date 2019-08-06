Участники митинга в Мексике сожгли чучело Трампа

У посольства США в столице Мексики сожгли чучело Дональда Трампа.

Участники митинга почтили память убитых в городе Эль-Пасо и вытупили против политики хозяина Белого дома. Демонстранты потребовали от властей соседней страны обеспечить безопасность мигрантов и положить конец риторике, разжигающей ненависть.

Напомним, утром 3 августа в магазин Walmart ворвался 21-летний Патрик Крузиос и открыл огонь из автомата Калашникова. Погибли 20 человек, еще 26 получили ранения.

Эль-Пасо находится в штате Техас недалеко от границы с Мексикой.

Преступник специально приехал в данный неселенный пункт, расположенный в тысяче километров от его родного дома, чтобы убить как можно больше мигрантов. Жертвами трагедии стали восемь мексиканцев, еще шестеро получили ранения.