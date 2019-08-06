В Минске утвердили даты организационных мероприятий парламентских выборов

Выдвижение кандидатов в верхнюю палату белорусского парламента - Совет Республики - пройдет с 9 сентября по 8 октября включительно. Об этом стало известно по итогам заседания Центральной избирательной комиссии, которое состоялось 6 августа.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что утверждены и календарные планы организационных мероприятий выборов в Палату представителей и Совет Республики. "С 9 сентября по 8 октября включительно пройдет выдвижение кандидатов в члены Совета Республики. С 9 по 13 октября - регистрация", - уточнила она, напомнив, что выборы в верхнюю палату парламента не предусматривают проведения в стране избирательной агитации.

А сам день голосования на выборах членов Совета Республики намечен на 7 ноября. Лидия Ермошина напомнила, что эту дату озвучил глава государства в ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию. "Она согласуется с нашими традициями. В этот день во всех областных центрах и в Минске состоятся заседания депутатов местных Советов базового уровня, где будут избраны по восемь членов Совета Республики", - пояснила председатель ЦИК.

Что касается выборов в нижнюю палату парламента, сообщила Ермошина, то окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Палаты представителей будут образованы по 2 сентября включительно, информирует БЕЛТА.

Первый этап избирательной кампании, пояснила она, заключается в формировании окружных, областных и Минской городской избирательных комиссий. Больше всего их будет в столице - 21 (20 окружных и Минская городская комиссия). Стоит добавить, что для проведения выборов депутатов Палаты представителей в РБ образуется 110 избирательных округов. В Брестской области - 16, в Витебской - 14, в Гомельской - 17, в Гродненской - 13, в Минской - 17, в Могилевской - 13, в Минске - 20.

Количество округов, добавила Ермошина, по сравнению с 2016 годом не изменилось. В 2019 году средняя численность избирателей на округ составила 62,9 тысяч человек.

Претенденты на места в парламенте, добавила руководитель ЦИК, смогут подавать документы, в том числе, о регистрации инициативных групп по сбору подписей избирателей для выдвижения после образования окружных избирательных комиссий, то есть после 2 сентября.