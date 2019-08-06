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06.08.2019 11:15
Рубрика: Экономика

В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России

Текст: Ольга Игнатова
Почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики отняли такие факторы, как санкции, падение цен на нефть, бюджетная и монетарная политика. К такому выводу, как пишет издание РБК, пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ).
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Они посчитали, что ежегодный отрицательный эффект на рост российского ВВП только от санкций в период с 2014 по 2018 годы составил в среднем 0,2 п.п. Падение мировых цен на нефть - это еще минус 0,65 п.п. Бюджетная политика и сдерживающая денежно-кредитная политика России отняли у ВВП 0,3 п.п.

Фото: istock
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В то же время финансовый аналитик компании "ФинИст" Ирина Ланис подчеркнула, что падение цен на нефть - это фактор-однодневка, поскольку глобально ничего не поменялось. "Цены на нефтяные фьючерсы отыгрывают свое краткосрочное падение и уже прибавили в среднем 2-3 процента, что в принципе возвращает среднедневную волатильность нефти "на круги своя", - рассказала "РГ" эксперт.

По ее словам, в ближайшую неделю все более очевидной является динамика в сторону роста нефти марки Brent в район 65 долларов за баррель и WTI к котировкам 58-58,50 доллара за бочку, что будет являться восстановлением котировок до уровней максимумов прошлой недели.

Причем цены на бензин останутся примерно в таком же равновесном состоянии. "Как мы смогли убедиться, в отношении отечественных цен на бензин, после завершения соглашения о их "заморозке", резких скачков в росте не было. С учетом мягкой реакции нефтяного рынка на глобальные стимулирующие факторы, стоимость бензина также останется в пределах текущих диапазонов", - заключила Ирина Ланис.

Экономика Макроэкономика Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации МВФ Цена на нефть Санкции и антисанкции
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