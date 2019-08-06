В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России

Они посчитали, что ежегодный отрицательный эффект на рост российского ВВП только от санкций в период с 2014 по 2018 годы составил в среднем 0,2 п.п. Падение мировых цен на нефть - это еще минус 0,65 п.п. Бюджетная политика и сдерживающая денежно-кредитная политика России отняли у ВВП 0,3 п.п.

В то же время финансовый аналитик компании "ФинИст" Ирина Ланис подчеркнула, что падение цен на нефть - это фактор-однодневка, поскольку глобально ничего не поменялось. "Цены на нефтяные фьючерсы отыгрывают свое краткосрочное падение и уже прибавили в среднем 2-3 процента, что в принципе возвращает среднедневную волатильность нефти "на круги своя", - рассказала "РГ" эксперт.

По ее словам, в ближайшую неделю все более очевидной является динамика в сторону роста нефти марки Brent в район 65 долларов за баррель и WTI к котировкам 58-58,50 доллара за бочку, что будет являться восстановлением котировок до уровней максимумов прошлой недели.

Причем цены на бензин останутся примерно в таком же равновесном состоянии. "Как мы смогли убедиться, в отношении отечественных цен на бензин, после завершения соглашения о их "заморозке", резких скачков в росте не было. С учетом мягкой реакции нефтяного рынка на глобальные стимулирующие факторы, стоимость бензина также останется в пределах текущих диапазонов", - заключила Ирина Ланис.