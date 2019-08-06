В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен экс-президент Украины Петр Порошенко, сообщил юрист Андрей Портнов, который ранее был первым заместителем главы администрации президента Виктора Януковича.

По его словам, панамские власти почти месяц изучали предоставленные им материалы о незаконной деятельности Порошенко. После этого специальный прокурор Панамы возбудил уголовное дело по статье отмывания преступных доходов. Панамские власти должны проверить банковские счета экс-президента, а также его торговые и коммерческие операции и операции принадлежащих ему компаний.

Напомним, бывшего президента Украины подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, а также попытке узурпации судебной власти. В отношении его расследуется одиннадцать уголовных дел. Кроме того, 5 августа Государственное бюро расследований возбудило против Порошенко еще одно дело о поездке в 2018 году на Мальдивы по поддельным документам при негласном содействии таможенной и пограничной службы.

Между тем Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вылетел в Турцию, а затем в ОАЭ. Жена с детьми направилась в Мюнхен в Германии. Согласно официальной версии, речь идет об отпуске. Наблюдатели рассматривают действия экс-президента как попытку скрыться от следствия.